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總預算協商 昨2小時零進度

聯合報／ 記者王千豪蔡晉宇鄭媁林海／台北報導
立法院長韓國瑜昨天召集朝野黨團協商總預算案，藍白共提出三千多個預算提案，不過民進黨團總召柯建銘（左）在會中不斷冗長發言。記者林伯東／攝影
立法院長韓國瑜昨天召集朝野黨團協商總預算案，藍白共提出三千多個預算提案，不過民進黨團總召柯建銘（左）在會中不斷冗長發言。記者林伯東／攝影

立法院長韓國瑜昨天召集朝野黨團協商總預算案，藍白共提出三千多個預算提案，不過民進黨團總召柯建銘在會中不斷冗長發言，韓國瑜一度對柯說「我不能讓你發言了」，柯建銘則回嗆「除非你把我打死」，最後朝野協商一事無成，韓國瑜無奈下宣布散會。

面對朝野對總預算案毫無交集，國民黨團今天發出甲級動員令，國民黨團內部先針對預算進行整合，然後再與民眾黨團協商，凝聚出在野共識，以確保本會期休會前可以處理完總預算案。

韓國瑜昨召集朝野協商總預算案，韓國瑜開場時宣布，今年度中央政府總預算案共計三二九六案尚待協商，還直言「頭髮要掉光光了」。

接著柯建銘不斷冗長發言，國民黨立委徐巧芯直接拿出iPad，對著直播畫面高舉「柯建銘講重點！」國民黨團總召傅崐萁也質疑，「哪一個民主國會可以講一天、半天，甚至個人獨白？」柯建銘則說，「要限制我開會發言時間，除非你把我打死」。

而民眾黨團總召黃國昌則在會中抱怨，遭民進黨團抹紅、抹黑。黃國昌表示，民眾黨團公布預算案後，民進黨團馬上說統刪軍事設備百分之三，坐實藍白劍指國防預算，兩黨都是中共的在地協力者，他抗議這種說法；若民進黨的汙衊可以成立，過去十年贊成軍事設備統刪百分之四、五的立委要用外患罪法辦。

朝野協商會議進行近二小時，但是遲遲無法實質討論總預算案，朝野還不斷拉高音貝爭吵，韓國瑜無奈之下宣布散會，預計今天上午十一時繼續協商。

而預算案成為藍綠中常會報告焦點，朱立倫昨天在中常會表示，國民黨一定支持重要的國防預算、國家重大建設，但對於弊端重重的個案，國民黨都要嚴格監督把關。

民進黨團幹事長吳思瑤在民進黨中常會報告時，批評藍白合砍預算，聯手發動總預算「無差別恐怖攻擊」。

身兼民進黨黨主席的賴總統則表示，感謝黨團這樣的辛苦，請黨公職、黨團成員全力支持中央政府總預算。

工總、工商協進會等工商團體昨首次對總預算審查發出聲明，呼籲要盡速通過，被解讀是政府希望透過工商界對在野黨施壓。

工商協進會表示，政治愈穩定對工商界才是好事，紛紛擾擾接下來影響的就是經濟；工總則說，如果經費卡著，解凍之後也要幾個月的時間，這對產業界影響很大，因此表達憂心。

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