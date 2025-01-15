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促總預算案過關爆陰謀論 工商團體：紛擾不斷將影響經濟
工總、工商協進會等工商團體過往都對能源、缺工等會真正影響到產業界議題發聲，且立場大都與政府不同，這次卻是首次對總預算案發出聲明，更是站在支持的角度，呼籲總預算案要儘速通過，也被認為有來自政府的壓力，希望透過工商界給在野黨施加壓力。
工商團體對此都否認。工商協進會則表示，大家希望總是政治愈穩定愈好，這樣對工商界才是好事，否則一直紛紛擾擾，接下來影響的就是經濟。
工總也說，產業界都希望有充足經費現在總預算在協商，經費動彈不得，有的被砍有的被凍，對產業界來說，國際都在變動，台灣必須要齊心，立院依據職責，要討論、要審、要說明也沒意見，但現在經費卡著，即便解凍之後，也要幾個月的時間，這對產業界影響很大，工商團體才會表達憂心。
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