促總預算案過關爆陰謀論 工商團體：紛擾不斷將影響經濟

工總、工商協進會等工商團體過往都對能源、缺工等會真正影響到產業界議題發聲，且立場大都與政府不同，這次卻是首次對總預算案發出聲明，更是站在支持的角度，呼籲總預算案要儘速通過，也被認為有來自政府的壓力，希望透過工商界給在野黨施加壓力。

工商團體對此都否認。工商協進會則表示，大家希望總是政治愈穩定愈好，這樣對工商界才是好事，否則一直紛紛擾擾，接下來影響的就是經濟。