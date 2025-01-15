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工總盼早日完成114年預算審議 並有充足經費投入產業發展

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全國工業總會15日表示，對政府至今未通過114年度國家總預算，可能影響產業發展與民生福祉表示憂心。

工總表示，立法院根據憲法及法律所賦予的職權審議行政院的預算案，工總表示理解並尊重；並期盼立法院善盡法定職責理性審議預算，行政院充分說明政策規劃，朝野共同支持產業發展才是國家之福。而且政府編列預算投入產業推動、技術研發等等，是國家競爭力提升最重要的方法，希望立法院預算審查時能夠優先考慮產業需求。

工總表示，產業的發展需要大家一起努力和合作，當前產業需要政府推動百工百業數位轉型、淨零轉型，強化基礎建設，協助產業推動研發創新、拓銷國際，振興中小微型企業等業務，急需政府與國會協力合作，通過預算才能進行，尤其是國際局勢變化快速，工總希望114年預算審查能夠早日完成，並且有充足的經費投入產業發展。

立法院

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