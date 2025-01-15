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總預算案卡關 工商協進會：盼儘早完成審議

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮。本報資料照片
工商協進會理事長吳東亮。本報資料照片

中央總預算案目前正在立法院審議之中，且歷經朝野激烈攻防，在工總發布聲明盼預算審查早日完成後，工商協進會也跟進發聲，強調期待立法院與行政院各盡職責，儘早完成總預算審議。

工商協進會表示，近年來，雖然台灣產業在世界的重要性提高，但在全球地緣政治風險升高、經濟復甦緩慢等不利因素影響下，以往的自由貿易環境遭遇到了嚴重的衝擊，台灣面臨的挑戰更勝以往，國家的發展需要朝野密切合作。工商界認為，行政院與立法院的溝通與合作至關重要，儘早完成總預算審查，有助於支持產業發展，進一步促進國內經濟繁榮。

工商協進會指出，台灣民主日益深化，但社會大眾對於諸多公共政策看法分歧，期盼朝野能傾聽各方意見，化解歧見，團結一心才能驅動台灣繼續向前邁進。

立法院 行政院

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