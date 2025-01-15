總預算案卡關 工商協進會：盼儘早完成審議
中央總預算案目前正在立法院審議之中，且歷經朝野激烈攻防，在工總發布聲明盼預算審查早日完成後，工商協進會也跟進發聲，強調期待立法院與行政院各盡職責，儘早完成總預算審議。
工商協進會表示，近年來，雖然台灣產業在世界的重要性提高，但在全球地緣政治風險升高、經濟復甦緩慢等不利因素影響下，以往的自由貿易環境遭遇到了嚴重的衝擊，台灣面臨的挑戰更勝以往，國家的發展需要朝野密切合作。工商界認為，行政院與立法院的溝通與合作至關重要，儘早完成總預算審查，有助於支持產業發展，進一步促進國內經濟繁榮。
工商協進會指出，台灣民主日益深化，但社會大眾對於諸多公共政策看法分歧，期盼朝野能傾聽各方意見，化解歧見，團結一心才能驅動台灣繼續向前邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言