立院協商政府總預算案 工商界喊話理性審查勿卡死
立法院今天起密集協商114年中央政府總預算，工商團體表示，希望立法院不分政黨，誠懇協商和討論，穩定推動政策，尤其對中小企業發展很有幫助；中小微企業多元振興發展計畫近日啟動，工商界也擔憂，若預算卡死，將造成許多計畫停擺。
工總今天透過新聞稿表示，對於立法院根據憲法及法律所賦予的職權審議行政院預算案，工總表示理解並尊重，並期盼立法院善盡法定職責理性審議預算，行政院充分說明政策規劃，朝野共同支持產業發展才是國家之福。
工總指出，政府編列預算投入產業推動、技術研發等，是國家競爭力提升最重要的方法，希望立法院預算審查時能夠優先考慮產業需求。
工總表示，產業的發展需要各界一起努力和合作，當前產業需要政府推動百工百業數位轉型、淨零轉型，強化基礎建設，協助產業推動研發創新、拓銷國際，振興中小微型企業等業務，急需政府與國會協力合作，通過預算才能進行。尤其面對國際局勢變化快速，工總希望114年預算審查能夠早日完成，並且有充足的經費投入產業發展。
工總秘書長呂正華指出，現在已經是1月中旬，早點討論和審查完總預算，政府才有充足經費推動產業發展，工商界希望政策穩定往前推動。
全國中小企業總會理事長李育家接受電訪表示，政府今年啟動中小微企業多元振興發展計畫，透過百億元預算規模，引導中小企業數位和淨零轉型，呼籲立法院審查總預算勿區分政黨派系，好好協商、誠懇討論，不要率性而定；若預算卡死，許多成形的計畫將停擺，「難道要各縣市中小企業協會去找民代（溝通）嗎？」
李育家表示，台灣中小企業家數達167萬家，占整體高達98%，「大家都要做生意」，政府推動的許多計畫攸關企業生存，應該要在經濟狀況好的時候乘勝追擊，替中小微企業打底扎根，營造良好經營環境。
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