獨／總預算案朝野協商零進度 國民黨團啟動黨內協商
立法院本會期將於下周二休會，朝野原定從今天起密集協商今年度中央政府總預算案，因民進黨立院黨團總召柯建銘協商時不斷冗長發言，朝野爆發口角，最後不歡而散。由於總預算提案共3千多案，為確保能順利三讀，國民黨團將啟動黨內協商，凝聚共識減少案量。
立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，會議從下午2時開始，但因柯建銘冗長發言，遲遲無法實質討論預算提案內容，過程中更數度爆發激烈口角，最後韓國瑜無奈宣布散會，明天再繼續協商。
據了解，眼見時間緊迫，且預算提案共3千多案，為確保能有效監督政府，以及讓總預算案順利過關，國民黨團明天甲級動員，依立法院8大委員會區分預算提案，先就國民黨團含各別委員所提2332案進行內部整合，然後再與民眾黨立院黨團協商，凝聚出在野共識。
據指出，藍白統整出在野共識後，能減少提案量，就算明天的朝野協商因柯建銘再流局，周五下午就直接依照議事程序表決，力拚在下周二完成三讀，展現在野負責的態度。
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