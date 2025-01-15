獨／總預算案朝野協商零進度 國民黨團啟動黨內協商

立法院本會期將於下周二休會，朝野原定從今天起密集協商今年度中央政府總預算案，因民進黨立院黨團總召柯建銘協商時不斷冗長發言，朝野爆發口角，最後不歡而散。由於總預算提案共3千多案，為確保能順利三讀，國民黨團將啟動黨內協商，凝聚共識減少案量。

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，會議從下午2時開始，但因柯建銘冗長發言，遲遲無法實質討論預算提案內容，過程中更數度爆發激烈口角，最後韓國瑜無奈宣布散會，明天再繼續協商。

據了解，眼見時間緊迫，且預算提案共3千多案，為確保能有效監督政府，以及讓總預算案順利過關，國民黨團明天甲級動員，依立法院8大委員會區分預算提案，先就國民黨團含各別委員所提2332案進行內部整合，然後再與民眾黨立院黨團協商，凝聚出在野共識。