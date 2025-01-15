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編預算指定黑熊學院？ 內政部：僅是舉例必定依法招標

中央社／ 台北15日電

立法院今天朝野協商時有立委稱，警政署114年度編列新台幣2000多萬元委託黑熊學院訓練民力或辦家庭園遊會；內政部重申，提及民間組織只是舉例，不是指定合作單位，未來必定依法嚴格執行公開招標程序。

內政部今天透過新聞稿表示，警政署編列「114年度精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫（簡稱中程計畫）」成本效益分析報告，已於民國113年10月9日函送立法院，並在114年度預算書中公開說明，項目都是中央補助地方政府辦理民防工作，絕無規避國會監督。

內政部表示，中程計畫編寫內容提及民間組織只是舉例，不是指定合作單位，未來必定依法嚴格執行公開招標程序。

針對內政部役政司編列900萬元預算舉辦親子園遊會，內政部表示，這個項目規劃以寓教於樂方式，讓替代役男及其家屬認知什麼是替代役及民防計畫，計畫項目都會依「政府採購法」相關規定執行，落實依法行政。

內政部 民防 立法院

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