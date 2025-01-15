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總預算案協商首日爆口角 3296提案待處理無進度

中央社／ 台北15日電

立法院朝野黨團今天起密集協商114年度中央政府總預算案（公務預算部分），待協商提案總數共計3296案。朝野在程序發言時就吵成一片，會議進行不到2小時散會。主持協商的立法院長韓國瑜宣告，各黨團沒有共識，明天繼續協商。

立法院第11屆第2會期延長至今年1月21日，至今仍有包括114年度中央政府總預算案尚未通過，朝野黨團日前溝通後達成共識，針對今年度總預算案從今天起密集協商，20日加開院會並與17日、21日的院會合併為一次會，力拚21日休會前完成總預算案三讀。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算案歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

韓國瑜今天下午召集朝野黨團協商，研商「114年度中央政府總預算案」（公務預算部分），他在會議一開始時指出，今年度中央政府總預算案（公務預算部分），待協商提案總數共計3296案，請各黨團幹部表示意見。

首先發言的柯建銘提及，通案性先談，建議可依歷年，先談總預算減列總數。他表示，今年度中央政府總預算案尚未三讀通過，時間急迫，哪些提案非保留到院會處理不可，或是哪些案子可以撤案改為附帶決議，希望要有完全默契；只剩下幾天時間協商，如果走不完，星期六、日是否要開會，他尊重各黨團意見。

由於不滿被其他參加協商的立委提醒注意發言時間，柯建銘在會中數度拉高聲量，強調自己發言的內容是很實際的重點，必須先把遊戲規則說清楚，總預算案審議才走得下去。

接續發言的國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，如果總預算案待協商提案總數比較多，無法達成共識的部分，就依議事處理。

民眾黨團總召黃國昌提到，若是先談總預算減列總數，決定今年度中央政府總預算案要砍多少，這樣的預算審查程序很奇怪、好像在喊價。

黃國昌強調，這幾年中央政府總預算膨脹的幅度和速度相當驚人，通案刪減的預算和項目可以拿出來討論，但他要代表民眾黨團說明立場，不要還沒有開始協商，就先扣人帽子，抹紅、抹黑。

黃國昌說明，昨天民眾黨團公布對於總預算案相關減列、凍結的提案後，民進黨團馬上質疑民眾黨團提出通案刪減軍事裝備及設施預算3%，「是中共在地協力者」；他今天必須抗議這種說法，民進黨團如果在朝野協商總預算案前，用這樣的抹紅方式，那還有什麼好協商。

對於朝野協商爆發口角，韓國瑜努力緩和氣氛，並進行協調請問各黨團意見，如果總預算案沒有辦法在17日以前完成協商，是否18、19日兩天加開協商，但韓國瑜的協調，各黨團並沒有共識。

朝野黨團協商經過短暫休息後，柯建銘針對程序性問題再度發言。王鴻薇反嗆，「你講夠了沒有，為什麼要一直聽你講」。

最後，韓國瑜宣告，今天的協商，各黨團都沒有共識，希望大家繼續溝通，明天上午繼續協商，謝謝列席官員，散會。

民眾黨 韓國瑜

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