柯建銘冗長發言引不滿 韓國瑜：不能讓你發言了

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商今年度中央政府總預算案，民進黨立院黨團總召柯建銘冗長發言，引發在野陣營不滿，韓國瑜一度對柯說，「我不能讓你發言了。」在野也要求韓限制發言時間；柯建銘回嗆「除非你把我打死」，並繼續冗長發言，朝野因此爆發激烈口角，韓國瑜宣布散會。

朝野協商下午2時登場，主計總處主計長陳淑姿、農業部長陳駿季、內政部長劉世芳、勞動部長洪申翰、交通部長陳世凱列席，韓國瑜開場時表示，目前114年度中央政府總預算案公務預算部分各黨團提案，加各委員會保留453案，共計3296案尚待協商，「頭髮要掉光光了」。

柯建銘表示，要把遊戲規則先談清楚，才走得下去，如果每天到深夜12時走不完，勢必要面周六、日要不要開會。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，沒有辦法處理的話，還有周六、日處理，基本上不希望公務人員加班，但總預算案通過對公務人員也是一等一的大事，趕快通過對所有公務人員來講，也會比較心安，不需要排除考量周六、日。

民眾黨立院黨團總召黃國昌則不滿民進黨團的抹紅抹黑。黃國昌表示，民眾黨團公布預算案後，民進黨團馬上說統刪軍事設備3%，坐實藍白劍指國防預算，兩黨都是中共的在地協力者，他抗議這種說法，什麼時候開始審預算之前，先給人家扣紅帽子，他完全沒有辦法接受；若民進黨的汙衊可以成立，過去10年贊成軍事設備統刪5%、4%的立委要用外患罪法辦。

會中，韓國瑜嘗試凝聚朝野共識，詢問朝野是否同意周六、日不加開院會，改朝野協商，並詢問朝野看法。此時，柯建銘再次冗長發言，甚至撂話「全部不協商來表決，我都尊重。」眼見柯建銘沒有要停止發言的意思，韓國瑜說，「對不起我不能讓你發言了。」柯建銘立即回嗆「你什麼主席，為什麼不讓我講話，跳樑小丑。」朝野爆發首波激烈口角，國民黨立委徐巧芯則自備iPad，對著直播畫面高舉「柯建銘講重點！」

國民黨團總召傅崐萁質疑，國會議員的發言沒有限制時間，在哪一個民主國會，可以講一天、半天，甚至個人獨白？韓國瑜不能永遠讓在野黨忍讓，如果民進黨一輪不能把重點講完，可以二輪，請韓國瑜裁處，相信大家都會支持。

韓國瑜宣布休息十分鐘後，柯建銘發言時嗆傅崐萁說，「要限制我開會發言時間，除非你把我打死」、「寧鳴而死，不默而生」，只有中國限制發言，柯並批藍白毀憲亂政，要把台灣民主掐死，更嗆韓國瑜說「韓院長要幫我辦告白式，不久以後你就要講告別演講」，甚至提到故總統蔣中正和蔣經國反共、台灣是獨立國家、大罷免話題等。

由於會議進行近二小時，遲遲無法實質討論總預算案，王鴻薇發話制止，「不要再講了，我們要談預算了嗎？」柯建銘回嗆，「你們沒資格當國會議員，一天到晚賣國。」眼見朝野不斷拉高音貝爭論，韓國瑜宣布散會，明天繼續協商。