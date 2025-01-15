憂心預算未通過 工總：盼朝野共同支持產業發展

政府至今未通過今年度國家總預算，工總今發布聲明指出，對於可能影響產業發展與民生福祉表示憂心。

工總表示，立法院根據憲法及法律所賦予的職權審議行政院的預算案，工總表示理解並尊重；並期盼立法院善盡法定職責理性審議預算，行政院充分說明政策規劃，朝野共同支持產業發展才是國家之福。

工總也說，政府編列預算投入產業推動、技術研發等等，是國家競爭力提升最重要的方法，希望立法院預算審查時能夠優先考慮產業需求。

工總強調，產業的發展需要大家一起努力和合作，當前產業需要政府推動百工百業數位轉型、淨零轉型，強化基礎建設，協助產業推動研發創新、拓銷國際，振興中小微型企業等業務，急需政府與國會協力合作，通過預算才能進行，尤其是國際局勢變化快速，工總希望預算審查能夠早日完成，並且有充足的經費投入產業發展。