刪預算不會窒礙難行 賴士葆指某部長坦承行政部門會灌水

朝野黨團今天開始密集協商總預算，國民黨立委賴士葆今日表示，曾有經濟專業的部長告訴他，因擔心立委刪減預算，行政部門常會灌水編列。行政部門搶天呼地，喊總預算刪減會導致窒礙難行，這是欺騙老百姓的話術，沒有這回事。

賴士葆說，捍衛納稅人辛苦的血汗錢是立委的天職，在立法院多年，始終嚴審預算，行政部門會動用很多關係來疏通，或是明示暗示的利誘，但是我不為勢屈、不為利誘，只對選民、專業、良知負責。他永遠不會忘記一位經濟專業背景的部長私下告訴他，該部長說因為擔心立委刪減預算，所以行政部門都會灌水編列，因此被刪減5％完全沒有感覺，刪減10％有點感覺，但整體還是沒有影響。

賴士葆強調，他一向從專業角度理性審查預算，不會隱藏特定目的，不會情緒性的刪減，舉幾個例子說明。有些行政部門決算執行率不到預算8成，結果又浮編1倍半，當然要刪。

賴士葆說，陸委會本該促進兩岸交流，結果反倒阻止交流，變成第二個情治單位，威嚇、法辦赴陸旅遊民眾，陸委會失去存在的功能就不需要再浪費民脂民膏。

賴士葆也說，很多單位的動輒幾億到幾十億的廣宣預算，追蹤歷年的執行方式都是包給綠媒或親綠社團，再層層轉包給網軍側翼用來攻擊在野黨或散播假消息，用納稅人的錢去豢養1450，合理嗎？

賴士葆指出，經濟部錯誤的能源政策連年虧損幾千億，捨乾淨便宜能源不用，還要增資千億元，不停掏空國庫挹注、填補、增資，不給就恐嚇漲電價，可謂予取予求。

賴士葆認為，大法官和監察院喪失獨立機關的功能，變成執政黨的附隨組織，監察院辦藍不辦綠，大法官青鳥化使司法精神淪喪扭曲，不砍對不起老百姓的託付。

賴士葆總結，民進黨過去全面執政的高光時刻，總預算幾乎全面放行，有時候只象徵性的刪減1％浮濫預算就是這樣產生的，難怪會爆出前一陣子輿論撻伐勞動部就業安定基金的錢被拿去開演唱會、買伴手禮，變成行政部門胡亂揮霍的小金庫，這些離譜的事情，立委也有檢討的空間。現在行政部門搶天呼地，喊總預算刪減會導致窒礙難行，這是欺騙老百姓的話術，沒有這回事。