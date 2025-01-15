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中央預算今協商 中研院為全國科研人才「請命」

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
中央預算今協商，中研院今呼籲朝野在協商過程，以整體國家利益為考量，避免影響到全國科學技術研發與人才培育。圖／本報系資料照
中央預算今協商，中研院今呼籲朝野在協商過程，以整體國家利益為考量，避免影響到全國科學技術研發與人才培育。圖／本報系資料照

立法院朝野黨團今起協商114年度中央政府總預算案，中研院今呼籲朝野在協商過程，以整體國家利益為考量，避免影響到全國科學技術研發與人才培育，以及高等教育經費。

中研院表示，作為與一般行政機關業務屬性不相同的學研機構，中研院的業務費，並非僅為機關行政庶務之費用，其中還包含近3000位約聘助理的薪資，其中多為年輕學子一邊深造，一邊在中研院擔任研究工作，經費如遭刪減或凍結，將嚴重影響這些同仁的生計。

另外，中研院指出，其水電費需支應貴重儀器、實驗室維運，例如：動物房、恆溫恆濕之特殊環境，還有圖書資訊設備運作、重要文資保存等，這些都是學術研究的必要支援，預算刪減將嚴重影響各項研究工作進行。

中研院也提到，作為國際學術社群的一員，研究人員出國參加國際會議、參與學術訪問及國內外研討會、維護國際組織會員身分、權益和職責、學術交流、田野調查等，也都是學術機關執行研究工作的重要一環，因此所編列之國內外旅費至關重要。

中研院

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