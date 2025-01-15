總預算卡關 中研院喊話：避免影響全國科學研發與人才培育

114年度中央政府總預算案持續卡關，中央研究院15日表示，希望「114年度中央政府總預算案」朝野在協商過程，以整體國家利益為考量，避免影響到全國科學技術研發與人才培育，以及高等教育經費。

中研院指出，中研院為學研機構，與一般行政機關業務屬性不相同，中研院業務費的性質，並非僅為機關行政庶務的費用，尚包含近3,000位約聘助理的薪資，其中多為年輕學子在繼續深造過程中，於中研院擔任研究工作，經費如遭刪減或凍結，將嚴重影響同仁生計。

此外，中研院還提到，另水電費需支應貴重儀器、實驗室維運（例如：動物房、恆溫恆濕的特殊環境）、圖書資訊設備運作、重要文資保存等，為學術研究的必要支援，預算刪減將嚴重影響中研院各項研究工作進行。

中研院強調，作為國際學術社群的一員，研究人員出國參加國際會議、參與學術訪問及國內外研討會、維護國際組織會員身分、權益和職責、學術交流、田野調查等，為學術機關執行研究工作的重要一環，因此中研院所編列的國內外旅費至關重要。