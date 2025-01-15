總預算今起協商 賴清德：感謝立院黨團辛勞
立法院今天起密集協商114年度中央政府總預算案，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，感謝立院黨團的辛勞，也請所有黨公職一起支持預算。
賴總統也提及其他議題指出，行政院已經宣布，長照3.0計畫將在明年完整啟動，落實了他在前年所承諾的政見：擴大全責照護機制，讓照顧者可以獲得更大的支持。
賴總統說，就在前天，2024總統大選結束滿一年。各位中常委、從政同志，一年前，台灣人民選擇民進黨，繼續帶領國家穩健前行，民進黨要牢記這份使命，不管面對任何挑戰，都不會忘記對國人同胞的承諾、積極落實各項政策藍圖，讓國家繼續走在正確的道路上。
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