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總預算案協商 中研院喊話為科研、人才預算請命

中央社／ 台北15日電

立法院今天朝野協商「114年度中央政府總預算案」，中研院表示，希望朝野協商過程能以整體國家利益為考量，避免影響到全國科學技術研發與人才培育，以及高等教育經費。

立法院朝野黨團今天下午將協商114年度總預算案，中研院發布新聞稿為全國科學研究與人才培育預算請命，向朝野立委喊話，盼不影響相關預算。

中研院表示，中研院為學研機構，與一般行政機關業務屬性不相同，院內的業務費性質，並不是僅只是機關行政庶務費用，還包含近3000名約聘助理薪資，其中多數是年輕學子在繼續深造過程中，在院內擔任研究工作，經費如遭刪減或凍結，將嚴重影響同仁生計。

中研院也說，院內的水電費須支應貴重儀器、實驗室維運，例如動物房、恆溫恆濕特殊環境、圖書資訊設備運作、重要文資保存等，都是學術研究必要支援，預算刪減將嚴重影響院內各項研究工作進行。

中研院強調，作為國際學術社群的一員，研究人員出國參加國際會議、參與學術訪問及國內外研討會、維護國際組織會員身分、權益和職責、學術交流、田野調查等，都是學術機關執行研究工作的重要一環，因此院內所編列國內外旅費至關重要，呼籲朝野協商過程能以整體國家利益為考量。

中研院 朝野協商

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