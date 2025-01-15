談總預算 朱立倫：支持重要國防預算 浪費弊端絕不接受

立法院朝野黨團今協商114年度中央政府總預算案。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨一定支持重要的國防預算、國家重大建設，團結共同為台灣好，但任何的浪費、弊端，像是錯誤的能源政策，這是絕對不能接受。

朱立倫今天在中常會指出，錯誤的能源政策，加上一堆的綠能蟑螂，要全民補貼2000億元給台電，平均每個人就要付9000元，這是國民黨絕對不能接受。同時，透過宣傳費用去養綠色網軍、養側翼、養特定媒體，全民皆不能接受。

朱立倫說，對於弊端重重的個案，國民黨都要嚴格監督，這是立法委員的天職，也是在野黨必須要發揮最大的功能，希望朝野能盡快協商，盡快通過今年度總預算。

此外，立法院日前三讀「警察人員人事條例」，明定警消、海巡、移民及空勤總隊退休所得替代率為80%，不過，為防行政院在春節期間「突襲」提覆議，修正案尚未送到行政院。

朱立倫說，軍公教警消是國家最重要的資產，最近軍士官不斷流失，警察缺額非常嚴重，每一年都約3千多位缺額，消防缺額高達上千人，公務員報考人數掉了10萬，這些都是代表國家的危機。當年輕朋友不願投入軍、警、消，不願意報考公務員，其中很重要的原因，就是看不到未來，甚至退休無法獲得保障。

朱立倫表示，再次呼籲民進黨，不要意識形態，不要偏執的做法再搞覆議，這些都是讓民眾不能接受，誠心呼籲整個國家要和，而不是製造對立。

針對國造潛艦後續量產預算，國民黨立委原定提案全數刪除，經朱立倫溝通後改為凍結18億元，等海鯤艦完成海測後才動支。國民黨文傳會主委李彥秀表示，朱立倫在多次不同場合，不管是私下溝通、黨團開會或幹部溝通，方向都很明確，尊重個別委員意見，但大方向上，在能源、不需要的宣傳費方面，要嚴格審查。

潛艦國造部分，李彥秀說，朱立倫一開始就有跟立委溝通，在海測沒通過前就先凍結，不要讓民進黨有機會抹黑在野黨把關預算，一旦讓民進黨抹黑、抹紅，其他預算大家都看不到了。委員會有充分表達和溝通，國民黨對合理的國防預算都支持，連國防部長顧立雄都支持國民黨凍結預算，民進黨要思考，有沒有辦法說為何要編這些預算，現在被凍結跟刪除的民進黨都說不出道理。