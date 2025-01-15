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民進黨團：藍白總大砍預算 意在癱瘓國家

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團表示，在野黨意在癱瘓國家，黨團絕對全力捍衛預算。圖／取自民進黨團直播
民進黨立院黨團表示，在野黨意在癱瘓國家，黨團絕對全力捍衛預算。圖／取自民進黨團直播

立法院今天起密集協商明年度中央政府總預算案，藍白黨團鎖定部會文宣費大砍預算，國民黨針對數發部、NCC、陸委會業務費刪減為1元；民眾黨則提案砍10％總預算。民進黨立院黨團表示，在野黨意在癱瘓國家，黨團絕對全力捍衛預算。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，藍白發動預算恐怖攻擊，以為是在報復民進黨，卻是無差別的傷害了全台灣的人民，國民黨提案2334案、民眾黨提案487案，共有3296案需要表決。

吳思瑤說明，在野黨針對數位發展部、陸委會和NCC業務大砍預算，但這些都攸關國安，從國安資安預警機制和資通安全防禦，防止認知作戰等，都是部會重要的任務。

民進黨團書記長蔡易餘表示，民眾黨刪的預算和司法部門有關係，就是政治報復，也是要癱瘓國家，提案487案刪除2061億元、凍結974億元；至於對監察院砍預算，是因為他們的政治獻金還有木可公司等亂帳被抓包，以此洩恨。

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