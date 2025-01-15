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農業部憂立院重砍預算 農政恐停擺、機關關門

中央社／ 台北15日電

農業部今天表示，藍、白陣營提案欲刪減業務及文宣費用，除日常支出受影響，老農津貼農民職災保險、飼料或飼料添加物查驗等都業務可能停擺，將史無前例地讓政府機關關門。

立法院將朝野黨團協商，研商「114年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。據統計，協商提案總數合計3296案，其中，國民黨團提案數2334案，民眾黨團提案數487案。

農業部今天發布新聞指出，部分立委提案欲刪減農業部業務費用及文宣費用，包含業務費有立委要刪減到只剩下新台幣1元；將讓台灣農業發展停滯、農民生計受衝擊、民眾生命安全受影響，影響層面甚廣，籲請立法院共同守護農民生計及台灣農業發展。

農業部說明，國民黨、民眾黨都有提案要刪減農業部本部的業務費，影響所及，包含日常營運所需的水電、物品等相關費用，並涉及老農福利津貼申領及核發、農產銷履歷系統平台維運、飼料或飼料添加物查驗、農民職業災害保險等農政業務及農民福利的推行。

有關農民福利的影響層面，農業部統計，目前請領老農福利津貼的人數約52萬，農民職業災害保險在保人數則有34.5萬人，將大幅衝擊農民生計及工作保障。

農業部也說，行政預算刪減將造成各項農政業務推動、服務可能陷入立即停擺，這將史無前例地讓政府機關關門。

另外，農業部補充，文宣預算主要用於向大眾說明農業施政與業務推廣，例如國際陸續傳出非洲豬瘟疫情、預防山林火災發生，都必須持續宣導民眾相關觀念；全額刪減將無法進行。

老農津貼 農業部 農民 飼料

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