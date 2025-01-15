業務費恐被砍到剩1元 農業部喊話：將史無前例讓政府機關關門

立法院會期進入最後倒數，朝野黨團力拚總預算案完成三讀，傳立委提案將農業部業務費刪減只剩下1元。農業部今表示，農業部業務費涉及老農福利津貼申領及核發等，目前請領老農福利津貼約52萬人，農民職業災害保險在保人數為34.5萬人，若刪減至只剩1元，將大幅衝擊農民生計及農民工作保障，並造成各項農政業務推動、服務陷入停擺危機，將是史無前例地讓政府機關關門。

針對委員提案將農業部業務費刪減只剩下1元，農業部表示，農業部業務費除包含日常營運所需的水電、物品等相關費用，更涉及老農福利津貼申領及核發、農產銷履歷系統平台維運、飼料或飼料添加物查驗、農民職業災害保險等農政業務及農民福利。

其中，目前請領老農福利津貼的人數約52萬，農民職業災害保險在保人數34.5萬人，若照委員提案刪減至只剩1元，將大幅衝擊農民生計及農民工作保障。另外，行政預算刪減將造成各項農政業務推動、服務陷入立即停擺的危機，這將史無前例讓政府機關關門。

文宣費全額刪減的部分，農業部說，文宣費主要用於向民眾說明農業施政情形及辦理相關業務推廣，如在國際陸續傳出非洲豬瘟疫情時，農業部投入相關預算，向民眾說明防檢疫宣導，請大眾共同遵守防疫規定，台灣才能在去年從非洲豬瘟疫區除名，進而拓展台灣豬肉外銷市場，保障豬農收益。

此外，林業保育署投入相關文宣預算，進行山林火災的宣導工作，以避免近期洛杉磯森林大火的情況。主責土石流防災的農村水保署持續宣導民眾防災觀念，讓民眾在災害來襲時，能守護自身及家人的生命安全。

農業部強調虛心接受國會的指教與監督，也會持續與委員溝通協商，但業務費減列為1元，或將文宣預算全部刪除，這將讓台灣農業發展停滯、農民生計受衝擊、民眾生命安全受影響，影響層面甚廣，籲請立院應考量台灣農業發展現況，共同守護農民生計及台灣農業發展。