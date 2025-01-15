綠控總預算提案癱瘓國家 藍：監督政府預算是天職

立法院朝野黨團今天下午將協商114年度總預算案。民進黨立法院黨團今天分析藍、白所提預算提案內容，質疑他們發動預算恐攻、無差別攻擊各部會，癱瘓國家，希望全民一起關注，民進黨團會強力捍衛預算。

對此，國民黨團書記長林思銘接受中央社記者訪問時指出，民眾辛苦的納稅錢，必須用在刀口上。監督政府預算，為人民看緊荷包，這是立委的天職。立委或黨團所提預算提案內容，不論是主張減列或凍結，都必須經過審議，也未必是最後的結果，重要的是在審議或協商預算案的過程中，相關行政部門必須積極向提案立委及各黨團進行說明溝通，爭取支持預算。

林思銘說，民進黨立委護航預算，大家都看得出來，但把藍、白所提預算提案內容，說成是發動預算恐攻、無差別攻擊各部會，癱瘓國家，這樣的指控完全不實。國民黨團呼籲，立委不分黨派，大家共同努力監督政府預算，為全民福祉好好把關。

立法院長韓國瑜今天下午將召集朝野黨團協商，研商「114年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。據統計，待協商提案總數合計3296案，其中，國民黨團提案數2334案，民眾黨團提案數487案。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘今天召開「藍白發動預算恐攻，癱瘓國家、傷害台灣」記者會，說明國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團所提預算提案內容，並質疑藍白以為在報復民進黨，但事實上卻是無差別傷害全民福祉及國家建設，儘管協商過程會很艱辛，但民進黨團仍會強力捍衛預算。

吳思瑤以前總統馬英九、蔡英文執政時期，這16年期間的中央政府總預算案平均被刪減1.189%、金額為新台幣200億元到300億元作為開場，質疑國民黨團對各部會的業務費提案凍結7成、金額超過2500億元，且解凍條件非常困難，如同要讓政府施政打3折，把這些錢送進冷凍庫。

吳思瑤說，國民黨團除了對各部會進行無差別攻擊，也鎖定幾個部會進行報復，包括要讓陸委會、數位發展部、國家通訊傳播委員會變成「一元俱樂部」，將其業務費刪減到剩下1元，如同滅了這3個部會，癱瘓國安體系，因為這3個部會不只服務民生，也是國家安全守門人。

蔡易餘則分析民眾黨團預算提案，質疑民眾黨進行政治報復，包括民眾黨的政治獻金亂帳被抓包，因此砍監察院預算洩憤，包括將監察院的議事業務、調查巡查業務預算砍光，另也為了報復大法官而瘋砍司法院預算，以及為了挺前民眾黨主席柯文哲而大砍法務部預算等。