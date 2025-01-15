胡忠一憂新財劃法影響國土保安食安 盼放農業一馬

立法院三讀通過財劃法修正案，農業部次長胡忠一今天表示，農業部在推動國土保安、產銷、灌溉、產業發展、消費者飲食安全等都會受影響，呼籲不要開這個玩笑，放農業一馬。

立法院去年12月三讀修正財政收支劃分法，中央須新增釋出新台幣3753億元給地方，對114年度總預算案扣除法律義務支出後，影響比例達28%。

胡忠一今天出席「113年農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體頒獎表揚活動」後接受聯訪時，針對新財劃法若上路提出分析。

胡忠一強調，農業產銷、灌溉、防疫、因應氣候變遷、打造韌性農業等都是全國性，對農業「不要去開這個玩笑」，以後的國土保安、產業發展、消費者飲食安全等都會受到影響，「希望在農業方面放我們一馬」。

胡忠一舉例，農業產銷包含對農民廣宣、對國內外消費者行銷，甚至國外有什麼疫病要防疫，也要在飛機、船舶、邊境進行宣導，都是全國性的，受新財劃法影響的預算至少3成，影響相當大。

胡忠一並說，甚至影響生命財產安全，因為現在因應氣候變遷，必須打造韌性農業，這非常重要，包含森林、山坡地、丘陵地到平原，相關土石流防治、山坡地崩塌預警是跨縣市的，如果沒辦法做好，當然受影響。

他舉例，水系灌溉、河流與海港整治，以及農作物生產，除了釋迦在台東，都是跨縣市、全國性，不是只在某一個縣進行，都必須先做好全國性規劃，然後按照重要性先後順序防治及作業。