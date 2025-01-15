快訊

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

尹錫悅9000字向人民致親筆信！喊冤「戒嚴不是犯罪」：是總統權限

北捷多元支付閘門啟用時間確定了！這些新付款方式都能「嗶」進站

在野黨釀刪台電預算 經部：舉債、漲電價是方向

中央社／ 台北15日電

114年度台電預算及台電113年度追加預算案共計新台幣2000億元，在野黨揚言全數刪除。經濟部次長連錦漳今天回應立委質詢時說，漲價舉債都是方向，但電費調漲事關重大，台電也舉債得差不多，經濟部審密思考後續要怎麼因應。

立法院經濟、財政委員會聯席會議審議行政院「產業創新條例部分條文修正草案」等案。

立法院朝野黨團下午將協商114年度中央政府總預算案，在野黨揚言全數刪除台電預算，引發立委關切。

民進黨立委李坤城表示，台電去年的追加預算1000億元及今年度撥補預算1000億元，在野黨已揚言全數刪除，朝小野大的情況下，經濟部要用最壞打算應對，不要存有幻想，「要電費調漲，要舉債嗎？」

連錦漳說，「這個都是一個方向」，電費調漲事關重大，台電也舉債的差不多了，經濟部會審密思考後續要怎麼做。

李坤城又問，台電會不會倒。連錦漳說，不可能讓台電倒。台電已提財務改善計劃，包括對燃料成本進行調整；會觀察川普上任後國際能源價格有沒有下降空間，也會責成台電提升行政效率、進行資產重整。

立委也關注水價是否調整。邱議瑩指出，行政院長卓榮泰日前表示水價適度調整，就有媒體說要漲4成，經濟部有調整方案嗎，如果有，什麼時候要做。

連錦漳表示，水在春節不會漲。他強調，水電是否要漲，都有審議委員會討論，會通盤考量到國內經濟情況、民生消費狀況，不會貿然調整，會經過深思熟慮，卓榮泰僅說可以討論，不是說漲。

邱議瑩要求經濟部應對外澄清，連錦漳表示，有適時對外澄清，避免人心惶惶。

連錦漳隨後在答詢國民黨立委楊瓊瓔時表示，水價已經31年沒漲，卓榮泰是說去研究，要調漲一定是審慎規劃檢討，再經過審議會討論，沒有像外界說要漲到多少，報導講的都是空穴來風、臆測。

楊瓊瓔追問，有沒有研議的時機點，要多久時間。

連錦漳說，水公司說要在3個月內提方案，方案提出也要經過經濟部審慎考量，沒有說一下子漲到4成，外面這樣臆測很不好。

台電 水價 水電 漲價 調漲 電價

延伸閱讀

立院審「產創條例」修正案 綠委支持10-1條投抵上限拉高至20億元

中小微企業補助 啟動

親頒鳳凰獎再提預算 卓榮泰：該刪的就刪「留些給消防兄弟」

影／首屆「國家食農教育傑出貢獻獎」 卓榮泰出席頒獎表揚

相關新聞

談總預算 朱立倫：支持重要國防預算 浪費弊端絕不接受

立法院朝野黨團今協商114年度中央政府總預算案。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨一定支持重要的國防預算、國家重大建設，團結共同為台灣好，但任何的浪費、弊端，像是錯誤的能源政策，這是絕對不能接受。

民進黨團：藍白總大砍預算 意在癱瘓國家

立法院今天起密集協商明年度中央政府總預算案，藍白黨團鎖定部會文宣費大砍預算，國民黨針對數發部、NCC、陸委會業務費刪減為1元；民眾黨則提案砍10％總預算。民進黨立院黨團表示，在野黨意在癱瘓國家，黨團絕對全力捍衛預算。

部會文宣費恐全刪 邱泰源憂影響推動健康台灣新制

中央政府總預算案今天起協商，外傳國民黨團將刪光各部會媒體文宣費用。衛福部長邱泰源說，所有宣導與人民健康有關，推動成人健檢、癌症篩檢等健康台灣新制，媒體力量不可少。

業務費恐被砍到剩1元 農業部喊話：將史無前例讓政府機關關門

立法院會期進入最後倒數，朝野黨團力拚總預算案完成三讀，傳立委提案將農業部業務費刪減只剩下1元。農業部今表示，農業部業務費...

影／藍白凍刪預算達3千案 吳思瑤：預算恐攻癱瘓國家

針對國民黨團和民眾黨團共提出高達3千多案刪減或凍結預算提案，民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白發動預算恐怖攻擊，是在癱瘓國家...

王定宇：中國跳票不買宏國白蝦 藍委竟砍4億外交預算

立院正在審查明年度中央政府總預算案，民進黨立委王定宇今天表示，宏都拉斯2023年與我國斷交轉向和中國建交，但中國未依約增購白蝦，國民黨立委廖先翔竟以此提案，要求刪除我國外交部4億預算，實在不合理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。