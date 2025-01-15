在野黨釀刪台電預算 經部：舉債、漲電價是方向

114年度台電預算及台電113年度追加預算案共計新台幣2000億元，在野黨揚言全數刪除。經濟部次長連錦漳今天回應立委質詢時說，漲價舉債都是方向，但電費調漲事關重大，台電也舉債得差不多，經濟部審密思考後續要怎麼因應。

立法院經濟、財政委員會聯席會議審議行政院「產業創新條例部分條文修正草案」等案。

立法院朝野黨團下午將協商114年度中央政府總預算案，在野黨揚言全數刪除台電預算，引發立委關切。

民進黨立委李坤城表示，台電去年的追加預算1000億元及今年度撥補預算1000億元，在野黨已揚言全數刪除，朝小野大的情況下，經濟部要用最壞打算應對，不要存有幻想，「要電費調漲，要舉債嗎？」

連錦漳說，「這個都是一個方向」，電費調漲事關重大，台電也舉債的差不多了，經濟部會審密思考後續要怎麼做。

李坤城又問，台電會不會倒。連錦漳說，不可能讓台電倒。台電已提財務改善計劃，包括對燃料成本進行調整；會觀察川普上任後國際能源價格有沒有下降空間，也會責成台電提升行政效率、進行資產重整。

立委也關注水價是否調整。邱議瑩指出，行政院長卓榮泰日前表示水價適度調整，就有媒體說要漲4成，經濟部有調整方案嗎，如果有，什麼時候要做。

連錦漳表示，水在春節不會漲。他強調，水電是否要漲，都有審議委員會討論，會通盤考量到國內經濟情況、民生消費狀況，不會貿然調整，會經過深思熟慮，卓榮泰僅說可以討論，不是說漲。

邱議瑩要求經濟部應對外澄清，連錦漳表示，有適時對外澄清，避免人心惶惶。

連錦漳隨後在答詢國民黨立委楊瓊瓔時表示，水價已經31年沒漲，卓榮泰是說去研究，要調漲一定是審慎規劃檢討，再經過審議會討論，沒有像外界說要漲到多少，報導講的都是空穴來風、臆測。

楊瓊瓔追問，有沒有研議的時機點，要多久時間。

連錦漳說，水公司說要在3個月內提方案，方案提出也要經過經濟部審慎考量，沒有說一下子漲到4成，外面這樣臆測很不好。