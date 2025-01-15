王定宇：中國跳票不買宏國白蝦 藍委竟砍4億外交預算

立院正在審查明年度中央政府總預算案，民進黨立委王定宇今天表示，宏都拉斯2023年與我國斷交轉向和中國建交，但中國未依約增購白蝦，國民黨立委廖先翔竟以此提案，要求刪除我國外交部4億預算，實在不合理。

王定宇指出，宏都拉斯當年見利忘義，希望中國買白蝦，而宏國一年出口白蝦2億美元，但中國一直沒有買，導致宏都拉斯白蝦出口減少1506萬磅，「此處不留蝦，自有留蝦人」，台灣當然可以找其他盟友購買，而中國現在甚至宣布進口巴西的白蝦，請問廖先翔，台灣在這事件中做錯什麼？

王定宇指出，他只有一個字就是「蝦」，提案的委員應該改綽號叫做「蝦蝦蝦」，如果是去中國人民大會堂提案，刪中國外交部預算還有點邏輯，中國跳票且宏都拉斯與台灣斷交，結果處罰我國外交部，這什麼道理？

民進黨立委林楚茵表示，國民黨是中華民國的立委，不是中華人民共和國的政協委員，不要因為當中共附隨組織太習慣，把中國做不到的事情，卻要把帳算在台灣頭上。