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部會文宣費恐全刪 邱泰源憂影響推動健康台灣新制

中央社／ 台北15日電
衛福部部長邱泰源。 圖／聯合報系資料照片
衛福部部長邱泰源。 圖／聯合報系資料照片

中央政府總預算案今天起協商，外傳國民黨團將刪光各部會媒體文宣費用。衛福部邱泰源說，所有宣導與人民健康有關，推動成人健檢、癌症篩檢等健康台灣新制，媒體力量不可少。

國民黨立法院黨團及民眾黨團皆表態減列中央政府114年度總預算，外傳國民黨團將刪光各部會媒體文宣費用，行政院期待立法院能夠理性審查預算，並希望與立法院保持健康的合作管道，一起為了讓國家更好而努力。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算關於衛生福利部主管預算，邱泰源在會前接受媒體聯訪時，被問到部會文宣預算恐被全砍。他說，衛福部所有業務的宣導都是從人民健康的專業角度出發。

以今年起成人預防保健服務的適用年齡下調至30歲，每5年提供1次免費健康檢查新制為例，邱泰源表示，對台灣人民來說，這項新制非常重要，台灣30至40歲民眾潛在慢性病患者比例相當高，及早篩檢治療，糖尿病、心臟病等可能延緩10到20年發生，這項政策需積極宣導工作。

今年起公費癌症篩檢的適用對象也擴大，邱泰源表示，鼓勵民眾參與癌症篩檢，除了醫療機構的合作外，媒體等專業力量也是必不可少的。透過專業媒體協助，可以有效地將健康相關訊息傳達給民眾，提升健康行為、促進健康。

另外，健保總額是事先匡住預算金額，醫療服務給付事後論點數計算，一旦服務爆量，點值就會稀釋。行政院長卓榮泰去年12月17日宣布113年健保點值撥補至少0.9元，邱泰源說，行政院昨天已經核定，預計最快在農曆過年之前補給醫療院所，希望醫事人員能夠過個好年。

邱泰源表示，在過去一整年期間，各層級醫療院所的醫療人員非常辛苦，面對各種疾病的挑戰，不論是傳染病還是慢性病，提供全方位的照護都非常辛勞，希望未來醫療院所能夠更有能量，繼續守護人民的健康。

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