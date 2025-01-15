提刪外交部預算 廖先翔：因宏國想復交但我國無作為

我國和宏都拉斯於2023年結束邦交關係，時有新聞稱宏都拉斯與我國斷交，轉向與中國大陸建交後，重創白蝦市場。國民黨立委廖先翔今日表示，宏國應非常想和我國復交，但外交部毫無作為，顯示業務能力有問題，故刪除預算予以警惕。

去年10月時，傳出宏都拉斯白蝦銷售至中國大陸一事受阻，因白蝦價格難與中國大陸取得共識，導致250貨櫃的宏都拉斯白蝦無法出口，致洪國當地養殖業者損失慘重。

立法院現正審查114年度中央政府總預算案，廖先翔提案刪除外交部業務費。他說，自從我國與宏都拉斯斷交後，每個月都會有新聞指稱宏都拉斯白蝦出口量雪崩，經濟崩潰，人民苦不堪言，代表宏都拉斯人民與政府應該非常想和中華民國復交。