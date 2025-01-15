內政部保暖文宣涉抄襲進擊的巨人！立委不滿「藍白混色」影射嗆刪光預算

民眾黨11日為聲援前主席柯文哲再度被收押禁見，號召民眾舉行「111釘孤枝」活動，於中正紀念堂自由廣場前集結，抗議司法不公。內政部臉書官網在抗議活動前一日，PO出一張以藍白混色、提醒民眾冷氣團發威、務必做好保暖的示意圖，引發國民黨籍立委廖先翔透過臉書批評，認為內政部此圖是在影射藍白混合，且竟抄襲日本漫畫《進擊的巨人》，喊話要將預算全數刪除，民進黨發言人吳崢則以「無腦、無言」回應此事。

內政部10日的臉書PO文表示：「強烈冷氣團發威，全台各地氣溫偏低。這幾天，又想起了離不開被窩的恐懼…週末起冷空氣將再度增強，請大家記得做好保暖」，隨文並附上一張低溫政令示意圖，疑似將日本漫畫奔跑中的巨人，改成以藍白色調為基礎的圖片。

該則發文引起立委廖先翔的不滿，認為是在暗示11日的抗議活動，隨後在臉書PO文表示：「敢作敢當 內政部別當俗辣！青鳥都認證是在影射了，內政部就別裝傻了！」，內政部搶在111司法節前一天貼出圖片，提醒大家注意冷氣團，「但用了毫無關係且涉及抄襲的《進擊的巨人》角色「奇行種巨人（在動畫中沒有思考能力整天在外面遊蕩，只會吃人跟破壞）」，並把膚色改成藍白混合的顏色」，導致該文讓青鳥「集體高潮」，文章反饋是日常文章的數十倍之多。

廖先翔認為，若是內政部做的，完全逾越了行政中立的分際，甚至嘲笑在野黨的社會運動，「面對這樣的行政部門把媒體宣傳預算用在攻擊在野黨，身為立法委員的責任就是把關，將預算全數刪除！」。他並認為，網路上用哥布林影射民進黨至少顏色一致，而內政部直接把巨人改顏色就實在太粗糙了。

廖先翔的臉書PO文現已移除，但有民眾仍將擷圖PO在Threada上引起網友熱議。民進黨發言人吳崢則回應，認為若是藍白立委對顏色有異議，要不要乾脆直接立法規定，以後所有政令圖示，從天氣溫度到景氣燈號，通通不准用藍色和白色，否則就把預算全部刪光。吳崢文末並以「無腦、無言」回應此事。

網友則認為，眾所皆知藍色就是低溫寒冷的意思，若是在外受寒，普遍也都使用藍色代表人很冷的感覺，認為廖先翔有對號入座之嫌。也有人說：「覺得巨人配色是藍色白色也很正常，不論是動畫或是卡通，冷到的時候都會結冰，也是藍色白色呀，那要延伸意義就是個人主觀了」。

但也有網友表示，這張圖似乎很明顯就在抄襲《進擊的巨人》，暗示著隔日的藍與白，還有網友表示：「為什麼我看得懂這個圖背後的故事」、「所有人都看得出來是進擊的巨人梗，就只有廖大立委覺得所有人都在針對他們的政黨」、「要上街的，記得要穿暖一些」。