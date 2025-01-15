中央政府總預算案今起協商 部會文宣費擬全砍

朝野黨團今起密集協商今年度中央政府總預算案，藍白黨團鎖定部會文宣費大砍預算。國民黨團提案全數刪除各部會媒體文宣費，數發部、ＮＣＣ與陸委會業務費刪減至一元；民眾黨團提案大砍十％總預算，行政院與農業部的特別費全刪光。

卓榮泰：會接受合理監督

立法院下周二休會，未來一周是總預算案三讀關鍵期。對於藍白鎖定刪除各部會文宣費，行政院人士表示，國家的發展需要朝野合作，許多福國利民、打擊犯罪、支援民生等業務，需各部會協力合作才能進行，期待理性審查預算；行政院長卓榮泰已要求各部會清楚說明預算編列狀況並據理力爭，也強調預算的執行會接受合理的監督。

今年度總預算案是賴清德總統上任後首次編列，其中歲入三兆一五三四億元、歲出三兆一三二五億元，歲入與歲出雙創新高；支出比重最多的是社會福利，達八三一○億元，其次為經濟發展支出五三八六億元，第三為國防支出四六七四億元。

三部會業務費擬刪為1元

國民黨立院黨團對刪減總預算案有四方向：一為各部會文宣費全數刪除；二為針對數發部、ＮＣＣ、陸委會業務費刪減為一元；三為其餘部會業務費先行凍結七十％，等執行卅％後才可以申請解凍；四為潛艦預算保留民國一一四年度二億元，其餘十八億元先行凍結，等潛艦海測過後才能動支。

其中備受矚目的潛艦預算，國民黨主席朱立倫與藍營國防及外交立委討論過後，拍板決定先凍結十八億元，等通過海測後才能動支。立委徐巧芯表示，國民黨絕無刪除潛艦預算，而是先等潛艦預算海測過後，才能解凍十八億元；徐巧芯說，上述原則與國防部長顧立雄去年在立院說「（潛艦）海測沒有通過前，我們不會動用任何一毛錢」的立場一致。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，國民黨團除反對補貼台電二千億元，對於民防預算指定給壯闊台灣、黑熊學院等親綠ＮＧＯ團體，這部分也將刪除；還有文化部補助「零日攻擊」、Taiwan Plus等爭議預算，都將嚴格監督，替納稅人把關。

民眾黨提案砍10％總預算

民眾黨團總召黃國昌說，民眾黨團提案減列二○六一億一九三萬五二○○元、凍結九七四億七七三二萬四二四四元，大約占總預算百分之十，「該刪的刪、該凍的凍，絕對不允許民進黨政府浪費人民納稅錢。」對於民眾黨團將刪除行政院與農業部特別費，民眾黨立委張啓楷表示，立法院決議提高公糧收購價格，結果農業部只給三分之一，民眾黨團提案刪除特別費，「農民生計都不顧，憑什麼送紅包」。