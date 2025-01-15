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綠轟在野復仇「政治追殺審預算」

聯合報／ 記者張曼蘋蔡晉宇黃子騰／連線報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白再怎麼要杯葛施政，也不要拿國安開玩笑。記者莊昭文、毛昱棋／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白再怎麼要杯葛施政，也不要拿國安開玩笑。記者莊昭文、毛昱棋／攝影

朝野黨團今起密集協商總預算案，力拚廿一日休會前完成總預算案三讀，對於在野黨將大砍預算，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲，在野黨不該用政治追殺來審查預算。

民進黨立委林宜瑾昨也批民眾黨公然介入媒體運作，毫無專業依據的臆測性指控臭不可聞。

內政部昨舉辦鳳凰獎楷模表揚典禮，行政院長卓榮泰致詞表示，對於消防人力，政府去年核定二六○億元中長程計畫，總統前天也宣布二○二八年前增補三千名消防弟兄，後續將增購救災機器人，以科技讓消防人員進入未知場所時確保安全，他向向立委喊話「該刪的就刪，不該刪的也要保留一些，消防弟兄安全更重要」。

吳思瑤表示，在野黨已點名很多部會，多是因政治報復而反映在預算上，包括個案挾怨報復、部會首長政策理念不同，個別官員都被在野黨鎖定，希望在野立委就事論事、實事求是，理性看待明年度總預算。

針對民眾黨立院黨團要刪掉文化部捐助財團法人中央通訊社預算百分之十五、凍結百分之十五。林宜瑾表示，媒體自由是民主國家重大根基，嚴厲譴責民眾黨公然介入媒體運作，還毫無自知之明的開直播秀下限，讓全國大眾知道，民眾黨連一點監督預算的倫理觀念都沒有。

林宜瑾說，立委當然有權凍結或刪除預算，但也要知所節制，尤其文化部相關預算牽涉媒體自由和思想自由，絕對不是立委仗恃自己有權就可隨便凍、隨便砍的，這種懲罰性的預算凍砍方式絕非全民之福。

吳思瑤 文化部 民眾黨 民進黨

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