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藍磋商潛艦預算 防長也認可

聯合報／ 記者王千豪／台北報導

海軍編列今年度至二○三八年共二八四○億八○八○萬元持續預算打造七艘潛艦，今年編列約廿億元，國民黨立委馬文君等人提案全數刪除，但傳出朱立倫找國民黨立委協調溝通後，改為「凍結」十八億元，等到潛艦完成海測通過後才能動支。

馬文君昨證實朱立倫親致電溝通，希望能讓整個局勢更為單純，她因不樂見國防武器變成政治工具，決定有所退讓。

據了解，在外交及國防委員會審查預算時，國民黨立委透過提案表達嚴格監督預算的立場，提案刪除預算，但因與支持國防自主態度並不衝突，立委徐巧芯積極穿梭黨內外找尋最大共識並支持潛艦國造，經多次與國防部長顧立雄溝通及朱立倫助攻，內部凝聚凍結十八億元共識，連顧立雄也認可。

此共識早在柯建銘「扣紅帽」前就達成，只是因預算提案尚未截止而未曝光，險些因此讓先前努力化為泡沫。

據指出，朱立倫主導潛艦預算有遠近考量，除了二○二八年大選台美關係無法迴避，另外，由於立法院長韓國瑜將率團訪美，在美一定會被問及國防外交事務，不希望在審查預算時傳遞出錯誤訊息，也盼能極大化韓國瑜訪美成效。

國防部 朱立倫 潛艦國造

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