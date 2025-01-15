官員立院遊說 藍白鐵了心要大砍預算

立法院朝野黨團今起針對總預算案展開協商，預計周五院會開始處理。由於時間緊迫，行政部門官員本周起陸續到在野黨立委辦公室說明爭議預算，期盼立委手下留情，但多數藍白立委仍然鐵了心要大刀揮砍，未因官員積極說服而撤案。

行政院前天邀民進黨立院黨團幹部、八個委員會召委舉行擴大行政立法協調會報，由民進黨籍召委報告在野黨可能大幅刪減、凍結預算的項目，行政院長卓榮泰表示希望強化溝通，否則擋下的就是福國利民的預算、就是各縣市政府及立委都努力爭取的建設。

據轉述，政院代表在會中提醒，明年度預算有許多亮點計畫，預算遭在野惡意杯葛後又要強行大幅刪減，但大家齊聚要談的不是亮點計畫，而是未來如何突圍，必須花更大力氣進行朝野遊說工作。

據悉，由於總預算有時間壓力，民進黨團已下令綠委除非特別狀況，否則不能再提刪減、凍結預算案。

朝野黨團日前達成共識從十五日起密集協商預算案，行政院各部門上周五起就致電在野黨立委辦公室，希望安排時間說明。

針對國民黨欲將各部會文宣費全數刪除，將數發部、ＮＣＣ、陸委會業務費刪減為一元，昨日數發部找上在野黨立委解釋，懇請立委手下留情。數發部表示，台灣處於特殊政經環境，資安聯防是網路治理重點，若業務預算減列為一元，勢必影響我國網路安全及傳輸品質，甚而衝擊公眾利益。

ＮＣＣ主秘黃文哲說，業務費是一個機關的基本維持費用，跟文宣費沒有關聯性，不能因為其他機關將文宣費用放在業務費裡就認為ＮＣＣ也如此，「立委認為我們績效不好，我們可以改正，但不建議把列在業務費內的水電維護費用都刪掉。」

針對國民黨立委張智倫踢爆警政署編列千萬預算委託黑熊學院及壯闊台灣執行民防訓練部分，內政部官員到各藍委辦公室溝通「只是列舉」，因為只找到這兩個單位在執行相關計畫，但藍委不埋單。另外，行政院「班班有鮮奶」政策喊卡，農業部官員解釋，雖政策不再推行，但這是基金預算，仍可用來照顧酪農，藍委則認為這不是理由，仍會減列部分預算。