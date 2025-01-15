聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／朝野劍拔弩張 總預算恐被砍到見骨

聯合報／ 記者唐筱恬
朝野黨團今起密集協商今年度中央政府總預算案，藍白黨團鎖定部會文宣費大砍預算。圖為民進黨團總召柯建銘（中）在議場與黨籍立委交換意見。記者杜建重／攝影
朝野黨團今起密集協商今年度中央政府總預算案，藍白黨團鎖定部會文宣費大砍預算。圖為民進黨團總召柯建銘（中）在議場與黨籍立委交換意見。記者杜建重／攝影

立法院今起展開馬拉松式朝野協商總預算，不同於以往的是，過去八年民進黨一黨獨大，每年春節前夕的預算案多僅小砍小刪，如今立法院朝小野大，預算砍刪變成了真槍實彈，總預算被嚴格監督到刀刀見骨，是可預料的結果。

國會自三黨不過半上路以來，立法院即將處理賴清德總統上任後的首份預算。立法院截至昨日為止，國民黨團提案二三三四案、民眾黨團提案數四八七案、民進黨團約十案，被藍白預算大刀盯上的有三千多案，確實來勢洶洶。

細究立委所提預算案內容，大多瞄準各部會業務費、文宣費、首長特別費，避開了與民生相關的社會福利支出，或與公務員薪水相關的人事費。不過，網路上已有偏綠側翼發動攻擊聲稱藍白擋總預算害軍公教沒薪水、六○元幸福餐盒停供，企圖在朝野紛亂之際魚目混珠。

過去八年，行政部門在民進黨一黨獨大的保護傘下，已出現不少公部門沉痾、預算浮濫編列等亂象，民意高度期待立委們扮演好監督角色，確實檢視。

例如勞動部就安基金竟然被拿來買咖啡豆、春節禮盒，內政部全社會防衛韌性訓練工作預算也被踢爆用來辦親子園遊會，如此浪費公帑的行為，絕非納稅人所樂見。

立法院本來就負責監督行政單位預算、替人民把關血汗錢，只是過去立法院都猶如立法局，處理總預算案多是意思性小砍小刪，如今朝野氣氛劍拔弩張，藍白立委絕不會手下留情，為免統刪被扣上擋人民補助的大帽子，未來恐怕會走到挑燈夜戰逐案表決的狀況。

賴總統上任的首分總預算到底會被藍白砍刪多少？備受矚目。雖然，行政院長卓榮泰已要求官員要積極和在野黨立委溝通，但真正問題癥結點仍是朝野關係；解開朝野和解的鑰匙，緊緊握在賴總統手上，絕非行政官員溝通就可化解。

在野擬刪凍總預算項目 製表／唐筱恬、林銘翰
在野擬刪凍總預算項目 製表／唐筱恬、林銘翰

國民黨 朝野協商 民進黨 立法院 藍白

延伸閱讀

苗縣頭屋國中操場老舊破損 立委爭取會勘改善

台大法律校友學生連署 反惡修憲訴法拒癱瘓法庭

台中太平慶祝人口突破20萬人 立委何欣純認為與她爭取這3建設有關

影／轟藍、白擋「3000億」預算案 吳思瑤喊話：勿拿國安開玩笑

相關新聞

中央政府總預算案今起協商 部會文宣費擬全砍

朝野黨團今起密集協商今年度中央政府總預算案，藍白黨團鎖定部會文宣費大砍預算。國民黨團提案全數刪除各部會媒體文宣費，數發部...

冷眼集／朝野劍拔弩張 總預算恐被砍到見骨

立法院今起展開馬拉松式朝野協商總預算，不同於以往的是，過去八年民進黨一黨獨大，每年春節前夕的預算案多僅小砍小刪，如今立法...

官員立院遊說 藍白鐵了心要大砍預算

立法院朝野黨團今起針對總預算案展開協商，預計周五院會開始處理。由於時間緊迫，行政部門官員本周起陸續到在野黨立委辦公室說明...

國民黨擬大砍業務費剩1元 數發部警告影響資安：衝擊公眾利益

立法院進入總預算大清倉，明日開始密集協商總預算案，據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全...

綠轟在野復仇「政治追殺審預算」

朝野黨團今起密集協商總預算案，力拚廿一日休會前完成總預算案三讀，對於在野黨將大砍預算，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲，在...

藍酸黑熊學院「沈伯洋商業鬼才」

國民黨昨揭露黑熊學院一堂「跟著黑熊準備求生必備蔬菜種植術」課程要價三八四○元，揶揄民進黨立委沈伯洋是「民主菜農」。沈伯洋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。