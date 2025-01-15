冷眼集／朝野劍拔弩張 總預算恐被砍到見骨

立法院今起展開馬拉松式朝野協商總預算，不同於以往的是，過去八年民進黨一黨獨大，每年春節前夕的預算案多僅小砍小刪，如今立法院朝小野大，預算砍刪變成了真槍實彈，總預算被嚴格監督到刀刀見骨，是可預料的結果。

國會自三黨不過半上路以來，立法院即將處理賴清德總統上任後的首份預算。立法院截至昨日為止，國民黨團提案二三三四案、民眾黨團提案數四八七案、民進黨團約十案，被藍白預算大刀盯上的有三千多案，確實來勢洶洶。

細究立委所提預算案內容，大多瞄準各部會業務費、文宣費、首長特別費，避開了與民生相關的社會福利支出，或與公務員薪水相關的人事費。不過，網路上已有偏綠側翼發動攻擊聲稱藍白擋總預算害軍公教沒薪水、六○元幸福餐盒停供，企圖在朝野紛亂之際魚目混珠。

過去八年，行政部門在民進黨一黨獨大的保護傘下，已出現不少公部門沉痾、預算浮濫編列等亂象，民意高度期待立委們扮演好監督角色，確實檢視。

例如勞動部就安基金竟然被拿來買咖啡豆、春節禮盒，內政部全社會防衛韌性訓練工作預算也被踢爆用來辦親子園遊會，如此浪費公帑的行為，絕非納稅人所樂見。

立法院本來就負責監督行政單位預算、替人民把關血汗錢，只是過去立法院都猶如立法局，處理總預算案多是意思性小砍小刪，如今朝野氣氛劍拔弩張，藍白立委絕不會手下留情，為免統刪被扣上擋人民補助的大帽子，未來恐怕會走到挑燈夜戰逐案表決的狀況。

賴總統上任的首分總預算到底會被藍白砍刪多少？備受矚目。雖然，行政院長卓榮泰已要求官員要積極和在野黨立委溝通，但真正問題癥結點仍是朝野關係；解開朝野和解的鑰匙，緊緊握在賴總統手上，絕非行政官員溝通就可化解。