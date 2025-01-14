民團：藍白刪轉型正義預算 阻斷不當黨產歸還全民

中央社／ 台北14日電

陳文成博士紀念基金會等民間團體今天表示，國民黨與民眾黨刪減轉型正義相關預算，將嚴重阻斷不當黨產歸還全民、大幅削弱各部會正開展的轉型正義工作，國民黨將能成功搶救不當黨產、復辟再起，衝擊台灣的民主鞏固。

陳文成博士紀念基金會、鄭南榕基金會、台灣二二八關懷總會等民間團體晚間透過聲明，質疑藍白摧毀台灣民主根基，聯手阻斷不當黨產歸還全民。

民團表示，不當黨產委員會追討不當黨產歸還全民、促進轉型正義基金、行政院人權與轉型正義處督導各部會推動轉型正義，是當前台灣推動轉型正義、落實民主鞏固的三大重要支柱。不當黨產委員會自2016年成立以來，已為全民追討回國民黨不當黨產近1000億元，幾個重要的追討不當黨產訴訟正處於關鍵時刻，而且以小規模預算承擔大量業務。

民團認為，若按國民黨立委提案刪凍，將嚴重衝擊不當黨產委員會的基本維運，更嚴重影響「不當黨產調查」，追討黨產訴訟將陷入停擺危機，無法為全民追討國民黨在戒嚴時期無償或低價取得國家資產、黨營企業、強占人民財產及政府獎補助等龐大資產。

民團表示，國民黨與民眾黨聯手在國會阻斷不當黨產歸還全民、消解轉型正義推展，證明國民黨並無反省過往對台灣人民實行長達半世紀的戒嚴統治，而民眾黨護航國民黨「搶救不當黨產」，其所謂的「新政治」，並無「轉型正義」理念，顯現轉型正義尚未在台灣落實，追討不當黨產尚未翻頁。

民團說，要向國民黨與民眾黨表達嚴正抗議，呼籲全民發聲行動。

不當黨產委員會 國民黨 轉型正義

延伸閱讀

國民黨擬大砍業務費剩1元 數發部警告影響資安：衝擊公眾利益

國民黨小編與沈伯洋筆戰意外曝光 徐巧芯、凌濤力挺

遭指「內政部給黑熊2千萬」沈伯洋嗆告 國民黨：不告乖孫子

藍委再提縮短陸配入籍年限 綠批中國文攻武嚇還幫開後門

相關新聞

中央政府總預算案今起協商 部會文宣費擬全砍

朝野黨團今起密集協商今年度中央政府總預算案，藍白黨團鎖定部會文宣費大砍預算。國民黨團提案全數刪除各部會媒體文宣費，數發部...

冷眼集／朝野劍拔弩張 總預算恐被砍到見骨

立法院今起展開馬拉松式朝野協商總預算，不同於以往的是，過去八年民進黨一黨獨大，每年春節前夕的預算案多僅小砍小刪，如今立法...

官員立院遊說 藍白鐵了心要大砍預算

立法院朝野黨團今起針對總預算案展開協商，預計周五院會開始處理。由於時間緊迫，行政部門官員本周起陸續到在野黨立委辦公室說明...

國民黨擬大砍業務費剩1元 數發部警告影響資安：衝擊公眾利益

立法院進入總預算大清倉，明日開始密集協商總預算案，據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全...

綠轟在野復仇「政治追殺審預算」

朝野黨團今起密集協商總預算案，力拚廿一日休會前完成總預算案三讀，對於在野黨將大砍預算，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲，在...

藍酸黑熊學院「沈伯洋商業鬼才」

國民黨昨揭露黑熊學院一堂「跟著黑熊準備求生必備蔬菜種植術」課程要價三八四○元，揶揄民進黨立委沈伯洋是「民主菜農」。沈伯洋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。