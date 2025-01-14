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國民黨擬大砍業務費剩1元 數發部警告影響資安：衝擊公眾利益
立法院進入總預算大清倉，明日開始密集協商總預算案，據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC（國家通訊傳播委員會）、陸委會業務費則刪減為1元。對此，數發部晚間回應，倘將數發部業務費及其他預算減列為1元或全部刪除，除無法推動數發部各項業務，勢必影響我國網路安全及傳輸品質。
對於在野黨將出手大砍預算，數發部晚間發表兩點回應如下：
1. 數發部執掌促進全國數位產業發展、統籌數位治理與數位基礎建設及協助公私部門數位轉型；又台灣處於特殊政經環境，資安聯防是網路治理的重點。數發部是台灣網路的國軍，抵擋網路駭客及詐騙集團的攻擊，並負責網路治理，確保我國網路具備韌性，遇到天災人禍衝擊下，還能保持暢通及運作。
2. 倘若將數發部業務費及其他預算減列為1元或全部刪除，除無法推動數發部各項業務，勢必影響我國網路安全及傳輸品質，甚而衝擊公眾利益。
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