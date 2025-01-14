聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨擬大砍業務費剩1元 數發部警告影響資安：衝擊公眾利益

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數發部指出，倘將數發部業務費及其他預算減列為1元或全部刪除，除無法推動數發部各項業務，勢必影響我國網路安全及傳輸品質。聯合報系資料照
數發部指出，倘將數發部業務費及其他預算減列為1元或全部刪除，除無法推動數發部各項業務，勢必影響我國網路安全及傳輸品質。聯合報系資料照

立法院進入總預算大清倉，明日開始密集協商總預算案，據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC（國家通訊傳播委員會）、陸委會業務費則刪減為1元。對此，數發部晚間回應，倘將數發部業務費及其他預算減列為1元或全部刪除，除無法推動數發部各項業務，勢必影響我國網路安全及傳輸品質。

對於在野黨將出手大砍預算，數發部晚間發表兩點回應如下：

1. 數發部執掌促進全國數位產業發展、統籌數位治理與數位基礎建設及協助公私部門數位轉型；又台灣處於特殊政經環境，資安聯防是網路治理的重點。數發部是台灣網路的國軍，抵擋網路駭客及詐騙集團的攻擊，並負責網路治理，確保我國網路具備韌性，遇到天災人禍衝擊下，還能保持暢通及運作。

2. 倘若將數發部業務費及其他預算減列為1元或全部刪除，除無法推動數發部各項業務，勢必影響我國網路安全及傳輸品質，甚而衝擊公眾利益。

國民黨 大內宣 數發部 立法院 詐騙集團 資安

延伸閱讀

行政立法協調會報 政院：聚焦總預算案 盼黨團支持

國民黨擬砍光大內宣 業務費刪到剩1元？NCC喊冤：跟文宣費無關聯

總預算案將朝野協商 綠籲勿拿國家安全開玩笑

國民黨團揚言部會文宣費全刪 政院：期待理性審查預算

相關新聞

中央政府總預算案今起協商 部會文宣費擬全砍

朝野黨團今起密集協商今年度中央政府總預算案，藍白黨團鎖定部會文宣費大砍預算。國民黨團提案全數刪除各部會媒體文宣費，數發部...

冷眼集／朝野劍拔弩張 總預算恐被砍到見骨

立法院今起展開馬拉松式朝野協商總預算，不同於以往的是，過去八年民進黨一黨獨大，每年春節前夕的預算案多僅小砍小刪，如今立法...

官員立院遊說 藍白鐵了心要大砍預算

立法院朝野黨團今起針對總預算案展開協商，預計周五院會開始處理。由於時間緊迫，行政部門官員本周起陸續到在野黨立委辦公室說明...

國民黨擬大砍業務費剩1元 數發部警告影響資安：衝擊公眾利益

立法院進入總預算大清倉，明日開始密集協商總預算案，據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全...

綠轟在野復仇「政治追殺審預算」

朝野黨團今起密集協商總預算案，力拚廿一日休會前完成總預算案三讀，對於在野黨將大砍預算，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲，在...

藍酸黑熊學院「沈伯洋商業鬼才」

國民黨昨揭露黑熊學院一堂「跟著黑熊準備求生必備蔬菜種植術」課程要價三八四○元，揶揄民進黨立委沈伯洋是「民主菜農」。沈伯洋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。