行政立法協調會報 政院：聚焦總預算案 盼黨團支持

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨舉行行政立法協調會報，由行政院長卓榮泰（中）主持。圖／行政院提供
民進黨舉行行政立法協調會報，由行政院長卓榮泰（中）主持。圖／行政院提供

面對國會朝小野大，行政院昨天中午邀集民進黨立院黨團幹部及8個委員會召委進行「行政立法協調會報」，行政院發言人李慧芝表示，昨天會議主要焦點在中央政府總預算審議部分，希望獲得執政黨黨團支持，讓總預算案能夠順利通過。

面對國會朝小野大的僵局，行政院施政及政策溝通也頻遭黨籍立委抱怨，在總統賴清德親自要求下，行政院昨天中午邀集民進黨立委進行「行政立法協調會報」。

李慧芝指出，昨天的行政立法協調會報，主要是政院與立法院執政黨黨團保持暢通的溝通及協調管道，尤其是重要政策與法案，要進一步強化協商與論述。同時由於正逢立法院休會前夕、總預算協商的關鍵時刻，因此討論重點聚焦中央政府總預算審議部分，行政院希望透過行政立法協調會報，獲得執政黨黨團的支持，讓總預算案能夠順利通過。

李慧芝說，昨天的會議時間約1個多小時，除了由卓榮泰院長主持外，副院長鄭麗君、政務委員馬永成等人出席。未來希望能採固定時間舉行。

行政院相關人士表示，兩院過去即已存在固定的協調機制，多半在立院黨團總召柯建銘辦公室舉行，政院方面主要由副院長級的陳其邁、鄭文燦等代表參加，不過疫情期間較少舉行，如今是恢復既有的機制，未來也希望固定在周一舉行，不過仍要看黨團及立法院的議事運作情況。

執政黨 立法院 行政院

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