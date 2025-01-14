國民黨擬砍光大內宣 業務費刪到剩1元？NCC喊冤：跟文宣費無關聯

立法院進入總預算大清倉，明日開始密集協商總預算案，據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC（國家通訊傳播委員會）、陸委會業務費則刪減為1元。對此，NCC主秘黃文哲表示，業務費是一個機關的基本維持費用，這跟文宣費沒有關聯性，建議立委依照組織功能做討論。

黃文哲指出，就NCC而言，文宣費用並不是放在業務費做處理，不能因為其他機關將文宣費用放在業務費裡面，就認為NCC業務費也應該刪減到1元。

NCC目前的業務費，主要都是行政維護費用，包含水費、電費以及日常業務營運費用，例如手機審驗等日常業務等，都計算在業務費裡面，這些都是基本行政運作所需費用，與宣傳費用沒有關聯，NCC也不是將文宣費用編在業務費裡面。

「立委有提到我們績效不彰、訴訟一直敗訴。立委認為我們績效不好，這個我們可以改正，但不建議把水、電維護費用都刪掉。」黃文哲建議立委要依照組織功能去做討論，不能因此而刪掉一個正常機關的基本維運費用。