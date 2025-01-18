基隆四接過初審 李彥秀：賴清德拿永續環境祭旗

基隆四接環評昨日初審通過，國民黨立委李彥秀今批環境部長彭啓民只是小弟，民進黨的能源政策徹底失敗，賴清德總統的二次能源轉型是拿台灣的永續環境祭旗。

李彥秀說，經過昨天一整天環評會議，基隆市長謝國樑親自坐鎮，四接環評初審最終以9比1壓倒性票數，決議以「建議通過」及「不同意開發」，兩案併陳送環評大會審查；而環評大會委員，官方占盡優勢，四接通過只是時間早晚的問題。

李彥秀表示，歷史會記住這一天，民進黨用政治碾壓，將子孫的永續環境狠很踩在腳下。彭啓民不僅「小弟當好當滿」，更證實日前經濟部長郭智輝所說「四接環評基本上已經通過」，已經是民進黨的既定政策，彭啓民只是聽命辦事的「細漢ㄟ」。

李彥秀指出，環評會議最後決議以「建議通過」及「不同意開發」併陳送環評大會，更可能成為未來民進黨處理所有環評的SOP，「放棄專業審查，改採政治放行」，不僅架空環評會議的功能，環境部更將成為經濟部的「橡皮圖章」「經濟部環境科」。

李彥秀總結，昨天的會議結論，再次證明民進黨的能源政策徹底失敗，而賴清德總統的二次能源轉型，也必須拿台灣的永續環境祭旗。