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影／四接環評兩案並陳 謝國樑：與市府底線牴觸都不會讓步！

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
四接環評兩案並陳，謝國樑：與市府底線牴觸都不會讓步。記者游明煌／攝影
四接環評兩案並陳，謝國樑：與市府底線牴觸都不會讓步。記者游明煌／攝影

四接環評委員昨決議將「補正後再審」及「建議通過及建議不開發兩案並陳送大會」兩案並陳送大會。基隆市長謝國樑今天回應說，任何跟基隆市政府的底線和立場牴觸，都不會讓步，不管是未來的環評大會、地方政府建使照的問題，市府都會行使職權，捍衛市民朋友的權益。

基隆市文化觀光局今天上午在「1949太平輪紀念公園」舉行的太平輪海難 76周年紀念追思活動，謝國樑昨天全程參與環評會，今天上午出席追思活動。

被問及昨天環評委員決議兩案並陳，未來市府如何因應？謝國樑表示，基隆市政府的立場非常清楚，最關心的就是市民的安全，各項議題雖然都很重要，但市民的安全在各項議題上如何確保，這是最重要地方，這也是基隆市政府最重要的底線和立場。

謝國樑說，任何跟基隆市政府的底線和立場牴觸到，基隆市政府都不會讓步，不管是未來的環評大會、地方政府建使照的問題，這都是未來市府的職權，只要跟市民的安全和危害有疑慮的話，市府一定會行使市府的職權，來捍衛市民朋友的權益。

四接 環評 謝國樑

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