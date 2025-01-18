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四接環評如過關 逾50年協和電廠三根煙囪將拆蓋新的有天空塔

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
四接環評一旦過關，有如基隆地標，逾50年協和電廠三根煙囪將拆除，但會蓋新的，並建有天空塔讓民眾可登塔參觀。記者游明煌／攝影
四接環評一旦過關，有如基隆地標，逾50年協和電廠三根煙囪將拆除，但會蓋新的，並建有天空塔讓民眾可登塔參觀。記者游明煌／攝影

四接環評一旦通過，下一步被稱為「基隆三柱香」，如基隆地標的協和電廠三根煙囪將馬上開拆，陪伴基隆人逾50年的三根煙囪，有著汙染的印記，揉雜著基隆人無奈的複雜情緒。未來規畫將蓋新的三根較美煙囪，高度少20公尺，並建有「天空塔」，民眾可登塔參觀，融入觀光環保，化解汙染印象。

四接環評委員昨決議將「補正後再審」及「建議通過及建議不開發兩案並陳送大會」兩案並陳送大會，但外界預料，通過環評只是時間問題。

「看到三根煙囪，基隆就到了」，位外木山海邊的協和電廠，聳立的三根排氣煙囪，從1972年興建後，有如海上明燈，要進基隆港之前，遠遠就可以看到紅白相間的大煙囪，成為基隆市區、基隆港區及北海岸最明顯的地標。

基隆外木山一直連接到新北市萬里，沿著外木山海岸，三根煙囪日夜景色不同，就像三炷香「插」著，晚間塔尖閃亮的紅燈指引著漁船回家路，也陪居民走過50多年的歲月。

「居民常盯著煙囪，就怕噴出黑煙汙染。」燒重油的協和電廠，數十年來，是地方居民抗爭的對象，有多次汙染事件，半世紀以來，三根煙囪承載了很長的環境汙染歲月，居民對電廠的記憶就是「很會冒黑煙」，被當地人形容常會下「黑雪」，很多居民都希望早日拆除。

「環評一過就會開始拆除第一根煙囪」，台電規畫人員說，台電目前已規畫好拆除及改建作業，只待環評一通過，就會馬上啟動進行相關作業。

台電指出，舊電廠三根煙囪都約200公尺，全部要拆除，但未來一樣會再蓋三根煙囪，但高度少20公尺，僅有180公尺，「未來新煙囪會比較美觀好看」，新的一號機有1根，二號機有2根，因為二號機有2個機組。

以前的煙囪是汙染的象徵，台電計畫扭轉形象，要把新的協和電廠三根煙囪融入地方，結合觀光發展，盼不再與汙染畫上等號，採環保、融入地形設計。

台電計畫，未來其中一根煙囪將設「天空塔」，有一個圓形的觀景台，會設電梯接通。未來將會開放讓民眾上塔。從電廠大門口進入後，就會規畫為生態區，再做一道空橋到煙囪下方。因為天然氣機組區是管制區，未來會讓參觀的動線，與管制區有很好的區隔。

四接環評一旦過關，有如基隆地標，逾50年協和電廠三根煙囪將拆除，但會蓋新的，並建有天空塔讓民眾可登塔參觀。記者游明煌／攝影
四接環評一旦過關，有如基隆地標，逾50年協和電廠三根煙囪將拆除，但會蓋新的，並建有天空塔讓民眾可登塔參觀。記者游明煌／攝影

台電 基隆港 環評

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