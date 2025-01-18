【即時短評】罷樑後環評大戲正反對立 看不到專業再凌遲

基隆人歷經半年多罷免市長政治對立的煎熬，被迫藍綠選邊站，傷口都還沒有癒合，昨天四接環評會9小時馬拉松式正反意見攻防，大家火力全開，再逼基隆人在缺電與基隆滅港中抉擇。最後的結果就是「沒有結果」，看不出環評應展現的專業，把凌遲的時間往後再延。

昨天的環評初審讓各方意見表達，但正反雙方各有立場，有如一場被安排好的「政見發表會」秀場，觀察發現正方多是里長、工商界，反方主要是環團，立場鮮明。「反四接」堅持會讓基隆港有滅港危機，「挺四接」北東電網就不會缺電，兩方的民意互不相讓。

耗時超過6年、歷經6次初審會以及9小時的會議，卻得到等於毫無實質審查送出初審會的結果，守護外木山行動小組痛批實在荒謬至極。觀看直播的民眾，心情七上八下。基隆地方再被分成支持與不支持四接，地方的心聲，既無奈又沉重。

基隆市長謝國從頭坐到尾展見誠意，表達基隆人的立場，面對兩案並陳的結果，認為在會中已表達各界對四接之疑慮，民眾也提出多項質疑，喊話中央應回應民意並納入方案調整，提供足以服眾的論述，才能再進到下一階段審查，市府會嚴格把關。

昨天會議最後9比1的投票結果，證明爭議性非常高，一反過去環評委員強行通過時習慣用「建議通過」來作為會議結論，環評委員將燙手山芋丟到環評大會，顯見仍有討論的空間。但中央要掌控環評大會不是難事，因此有恃無恐，只是把通過的時間往後押，減少像中火一樣反彈聲浪。

中央不想背霸王硬上弓罵名，會前才會動員工商界、里長背書，未來環境部、台電應再針對多項質疑回應，在基隆港安全、國防與城市安全、基隆市政府要求重新提開發許可、替代方案評估等，化解民意反彈聲浪。

前年第五次環保署針對協和四接案的「黑箱環評事件」，創下台灣環評史30多年來惡例，遭監察院痛批要求改善。昨天專六審民眾仍看不到環評的專業性與獨立性。