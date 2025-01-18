聽新聞
0:00 / 0:00
台電：補強說明 繼續爭取支持
備受各界關注的協和電廠更新改建計畫（四接）環評案昨審查，專案小組初審最後投票作成「兩案併陳送大會」決議。對此，台電董事長曾文生表示，會繼續補強說明以爭取環評大會的支持，更希望協和更新改建案能夠通過，對北台灣的穩定供電及早作出貢獻。
曾文生也說，目前台電盡全力維持電網穩定，希望協和改建案能夠通過，對台灣、尤其是北台灣供電穩定及早作出貢獻，時間的消耗對台電來講是很大壓力，希望能愈快開始做愈好。
北東電網內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠一三○萬瓩，台電表示，屆時供需缺口恐達四百七十萬瓩以上，無法保證其他地區的電力足量供應。協和電廠推動「以氣換油」，除了滿足北東電網內用戶用電需求，亦可減少百分之九十六的空汙排放、百分之五十二的溫室氣體排放。
四接環評通過後，位於台中的五接、雲林麥寮的六接、高雄的七接是否會更容易，時程是否會加快？台電表示，七接去年底已通過環評，而每個接收站的地點、環境條件和社會關注點各異，環評結果仍需依據各自的具體情況審慎評估。
對於環評通過是否會再徵詢基隆市政府的同意？曾文生則表示，通過以後，台電還是要跟地方政府申請許多許可，「所以，我是會保持一樣的態度，跟地方政府溝通跟說明。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言