台電：補強說明 繼續爭取支持

備受各界關注的協和電廠更新改建計畫（四接）環評案昨審查，專案小組初審最後投票作成「兩案併陳送大會」決議。對此，台電董事長曾文生表示，會繼續補強說明以爭取環評大會的支持，更希望協和更新改建案能夠通過，對北台灣的穩定供電及早作出貢獻。

曾文生也說，目前台電盡全力維持電網穩定，希望協和改建案能夠通過，對台灣、尤其是北台灣供電穩定及早作出貢獻，時間的消耗對台電來講是很大壓力，希望能愈快開始做愈好。

北東電網內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠一三○萬瓩，台電表示，屆時供需缺口恐達四百七十萬瓩以上，無法保證其他地區的電力足量供應。協和電廠推動「以氣換油」，除了滿足北東電網內用戶用電需求，亦可減少百分之九十六的空汙排放、百分之五十二的溫室氣體排放。

四接環評通過後，位於台中的五接、雲林麥寮的六接、高雄的七接是否會更容易，時程是否會加快？台電表示，七接去年底已通過環評，而每個接收站的地點、環境條件和社會關注點各異，環評結果仍需依據各自的具體情況審慎評估。

對於環評通過是否會再徵詢基隆市政府的同意？曾文生則表示，通過以後，台電還是要跟地方政府申請許多許可，「所以，我是會保持一樣的態度，跟地方政府溝通跟說明。」