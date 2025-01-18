為港務安全 專家籲放過基隆港

停擺一年半的四接環評初審昨再度叩關，長達九小時的馬拉松會議，正反雙方針對操船安全、海洋生態、空汙影響頻頻交鋒，其中對於ＬＮＧ船進港的操船安全始終僵持不下。與會專家直指，協和外海的條件並不適合設置ＬＮＧ港，每次進港後都需要加速後馬上急煞和迴轉，風險十分巨大，呼籲「放過基隆港」。

台灣海洋工程學會常務監事梁乃匡表示，ＬＮＧ船面積大且受風力量很大，進港嘴時速度一定要快，但當外海海流流速高，還沒進港的船身容易偏移，因此港嘴一定要做大才不容易撞到，然而港嘴做大就會影響靜穩度，真正安全的話堤防應要再往外延長，但基隆港外往外的水深沒辦法再往外蓋堤，因此協和外海不適合設置ＬＮＧ港。

台電回應，平均風速超過每秒十公尺時不會允許進港；海流流速大於二點五節也不會進港；雷雨、暴雨及陸上颱風警報發布後，未來十二小時可能侵襲基隆港下也不會允許進港。

針對海域生態，台電規畫生物空間營造採設置消波艙、投放具生態孔隙的消波塊等設施，以提供良好的遮蔽及有利珊瑚等生長和復育的環境。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，外木山海域本來就是天然的岩礁海岸，本就適合珊瑚附著與生長，只要維持天然海岸與良好的海洋環境，非礁型的珊瑚生態系自然就能形成，無需多此一舉用沉箱和水泥防波堤去營造半殘的生態系。