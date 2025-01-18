謝國樑盼決策 符多數基隆人公益

四接環評委員昨決議將「補正後再審」及「建議通過及建議不開發」兩案併陳送大會，引發爭議。對此，基隆市長謝國樑強調，能源政策是中央權限，但若犧牲、衝擊或威脅基隆城市安全與生態環境，絕不符合民意期待。市府會依法行政，盼環境部最終決策符合多數市民公益。

基隆市府晚間回應，市府和民眾提出疑慮，台電應回應並納入調整方案，提供足以服眾的論述，再進入下一階段審查。

「希望台電可以重新提送審查。」謝國樑表示，協和電廠燃油發電機組總容量僅一百萬瓩，台電計畫新建二六○萬瓩的燃氣複循環機組，須優先考量優化現有機組效能或增設防汙設備，而非擴大燃氣機組規模，以免增加水或空氣汙染，破壞北台灣生態。

謝國樑也說，雖然台電聲稱裝置很安全，但根據環團資料，美國德州曾發生天然氣爆炸意外，與台電設施是否相關及對於航港安全是否有影響，都應調查。

對環評初審結果，基隆工商界力挺四接廠商主要理由是著眼未來不會缺電，有利產業發展。基隆商總理事長鄭錦洲說，基隆有大武崙、六堵工業區，另規畫在五堵成立科技園區，台電允諾先供電基隆，有剩餘才轉到雙北，有利未來ＡＩ產業布局，工商界才出面力挺。

基隆市全市里長聯誼會前總會長陳炳楠說，廿四名里長有廿三人站出力挺四接，是支持從燒重油改為燃氣，汙染大為降低，且承諾優先供電基隆。

地方環團還是憂心生態。「永續海洋外木山工作室」執行長張哲源表示，台電要填海、蓋堤防，海域因海流環境巨大變化而改變，魚三年恐都不回來，反對四接填海造陸。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，四接延宕多年，台灣產業、民生用電一直在增加，應站在雙贏的角度，正反雙方各退一步，讓民生、產業用電夠；影響到漁民的部分，台電應有進一步解方。