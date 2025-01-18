「燙手山芋丟到大會」 環評無實質審查 環團批荒謬

四接環評專案小組初審會議歷經九小時馬拉松會議，最終以「建議通過」、「建議認定不應開發」兩案併陳送大會討論。守護外木山行動小組表示，牽涉到國安、基隆港安全問題尚未釐清，甚至資訊不全的狀況下，環境部仍強硬進行投票，得到等於毫無實質審查就送大會的結果，荒謬至極，「小組不會撤退，我們大會見」。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，對閉門會議相當不以為然，表面上用獨立性、專業包裝，但資訊不對等就是另一種輾壓跟屠殺。昨天會議過程僅看到開發單位報告完，現場參與者各自提問，但提問完後卻沒機會就不同議題答覆、交叉討論。

對於投票結果，王醒之說，不太意外，但高達九個人投給兩案併陳，十足反映協和四接案的爭議性非常高，一反過去在中火二期、高雄七接時，環評委員習慣以「建議通過」作為會議結論，昨結論並沒有這四個字，而是將燙手山芋丟到大會，顯見仍有討論空間。

他也批評，小組之前不斷要求應做政策環評，經濟部卻一直躲在環評法縫隙中，讓他感慨此為「能源極權、台電治國」，基隆港港型、國安破洞風險都是由台電來決定，經濟部、行政院該負的政治責任為何？

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政也說，正反方各自表述，就主席立場會認為台電都已經回答完了，但爭點都沒對焦、釐清，陷入鬼打牆，四接案跨足航運、生態、國防問題，環評委員真的都有辦法評估嗎？

基隆市議員陳冠羽則說，基隆市長謝國樑雖有出席，但卻以有行程先行離去，會議到最後沒有聽到基隆市府發言跟掙扎，而掌握立院多數的在野黨，也僅有兩名立委出現聲援，令人難過、感慨。他也提醒基隆市府再不面對，五月可能召開環評大會就過關了。

守護外木山行動小組呼籲環境部，應做好最高環境行政主管機關的角色，針對重新進行範疇界定、基隆港安全、國防與城市安全、基隆市政府開發許可、替代方案評估，要求台電完整回應，並在大會召開前擇期再開一次生態專家會議。