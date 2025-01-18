聽新聞
0:00 / 0:00

「燙手山芋丟到大會」 環評無實質審查 環團批荒謬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
環境部昨召開協和電廠更新改建案（四接）環評初審，民團在外聚集，呼籲環評委員審查務必堅守環評，一起挺環境。記者潘俊宏／攝影
環境部昨召開協和電廠更新改建案（四接）環評初審，民團在外聚集，呼籲環評委員審查務必堅守環評，一起挺環境。記者潘俊宏／攝影

四接環評專案小組初審會議歷經九小時馬拉松會議，最終以「建議通過」、「建議認定不應開發」兩案併陳送大會討論。守護外木山行動小組表示，牽涉到國安、基隆港安全問題尚未釐清，甚至資訊不全的狀況下，環境部仍強硬進行投票，得到等於毫無實質審查就送大會的結果，荒謬至極，「小組不會撤退，我們大會見」。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，對閉門會議相當不以為然，表面上用獨立性、專業包裝，但資訊不對等就是另一種輾壓跟屠殺。昨天會議過程僅看到開發單位報告完，現場參與者各自提問，但提問完後卻沒機會就不同議題答覆、交叉討論。

對於投票結果，王醒之說，不太意外，但高達九個人投給兩案併陳，十足反映協和四接案的爭議性非常高，一反過去在中火二期、高雄七接時，環評委員習慣以「建議通過」作為會議結論，昨結論並沒有這四個字，而是將燙手山芋丟到大會，顯見仍有討論空間。

他也批評，小組之前不斷要求應做政策環評，經濟部卻一直躲在環評法縫隙中，讓他感慨此為「能源極權、台電治國」，基隆港港型、國安破洞風險都是由台電來決定，經濟部、行政院該負的政治責任為何？

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政也說，正反方各自表述，就主席立場會認為台電都已經回答完了，但爭點都沒對焦、釐清，陷入鬼打牆，四接案跨足航運、生態、國防問題，環評委員真的都有辦法評估嗎？

基隆市議員陳冠羽則說，基隆市長謝國樑雖有出席，但卻以有行程先行離去，會議到最後沒有聽到基隆市府發言跟掙扎，而掌握立院多數的在野黨，也僅有兩名立委出現聲援，令人難過、感慨。他也提醒基隆市府再不面對，五月可能召開環評大會就過關了。

守護外木山行動小組呼籲環境部，應做好最高環境行政主管機關的角色，針對重新進行範疇界定、基隆港安全、國防與城市安全、基隆市政府開發許可、替代方案評估，要求台電完整回應，並在大會召開前擇期再開一次生態專家會議。

台電 基隆港 王醒之 環境部 環評 謝國樑

延伸閱讀

四接環評燙手山芋丟大會 王醒之批荒謬至極

四接環評2案併陳送大會 守護外木山小組：無實質審查 荒謬至極

四接環評第六次初審 謝國樑盼專業審查

四接環評今對決…正反劍拔弩張 謝國樑出席場外民眾聚集

相關新聞

「建議通過、不同意開發」兩案併陳 四接環評過初審

台電協和電廠更新改建計畫（四接）昨召開第六次環評初審，然而反對四接的團體與民眾不滿諸多問題未被釐清，拒絕離場導致無法進入...

觀察站／四接環評初審議而不決 恐釀生態浩劫

台電四接環評初審昨歷經九小時馬拉松式會議，最後以同意通過、不同意開發，兩案併陳送大會審議，看似把燙手山芋丟給環評大會，然...

為港務安全 專家籲放過基隆港

停擺一年半的四接環評初審昨再度叩關，長達九小時的馬拉松會議，正反雙方針對操船安全、海洋生態、空汙影響頻頻交鋒，其中對於Ｌ...

台電：補強說明 繼續爭取支持

備受各界關注的協和電廠更新改建計畫（四接）環評案昨審查，專案小組初審最後投票作成「兩案併陳送大會」決議。對此，台電董事長...

謝國樑盼決策 符多數基隆人公益

四接環評委員昨決議將「補正後再審」及「建議通過及建議不開發」兩案併陳送大會，引發爭議。對此，基隆市長謝國樑強調，能源政策...

「燙手山芋丟到大會」 環評無實質審查 環團批荒謬

四接環評專案小組初審會議歷經九小時馬拉松會議，最終以「建議通過」、「建議認定不應開發」兩案併陳送大會討論。守護外木山行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。