觀察站／四接環評初審議而不決 恐釀生態浩劫

台電四接環評初審昨歷經九小時馬拉松式會議，最後以同意通過、不同意開發，兩案併陳送大會審議，看似把燙手山芋丟給環評大會，然而環評大會總計廿一席委員，其中七席官派，只要爭取五位民間委員支持就通過，更遑論只要過半委員出席，環評大會即可運作，對官方占盡優勢的環評制度，等於讓四接「頭過」，接著「身就過」，議而不決的環評初審，也坐實了外界對於環境部是經濟部「小弟」的批評。

國光石化、台塑六輕、蘇花改等重大開發案都曾爆出政府高層出手干涉，透過官派環委擔任「投票部隊」的爭議，尤其過去深澳燃煤電廠環差案，便曾出現「建議審核修正通過」和「建議重新辦理環境影響評估」兩案審查票數八比八平手的情況。

當時環保署副署長詹順貴最後支持「修正通過」成為關鍵一票，讓全案通過，足見官派委員的力量「無堅不摧」，也引來環評已死的爭議，如今難保四接不會上演一樣的劇情。

回頭看四接爭議，老舊且汙染嚴重的協和電廠早該除役，總歸還是蔡政府時期錯誤的能源政策導致，非核家園目前已成定局，本該退役的協和電廠又承擔起大燃氣政策的重擔，火力全開逼得基隆人面對空汙與基隆滅港的兩項難題。

四接環評初審前，台電整周大動作動員在地里長、工商界、專家學者力挺四接，強調若無法及時新增電源，北東電網恐面臨供電不足風險，暗喻民眾應該要識大體、相忍為國，多少也帶給環評委員壓力。

然而四接爭議大，正反兩方互不相讓，誰也無法說服誰，環評審查根本難以解決，反成了激化社會衝突的戰場。

回頭看過往當時爭議一樣大的國光石化案，當時有前總統馬英九拍板喊卡，但四接有賴政府力挺，通過環評恐怕也只是時間問題，垂垂老矣的協和還得繼續推動業力的巨輪。

然而昨天環評的結果，再次證明了環境部依舊是內閣裡的「小弟」，而這樣要付出的代價，將是龐大的生態浩劫與國人健康影響。