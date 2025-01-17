四接送環評大會 台電曾文生：時間是很大壓力 盼愈快愈好
備受各界關注的協和電廠更新改建計畫（四接）環評案今審查，專案小組初審最後投票作成「兩案並陳送大會」決議。台電董事長曾文生親自出席坐鎮，他在會後受訪時說，將針對環評委員關心議題繼續補強說明，爭取環評大會支持。他也坦言，時間的消耗對台電來講是很大的壓力。
曾文生說，今天初審會議針對港務營運、操船安全、海洋生態三面向作討論，正反兩方各自專家提出意見，台電也就問題全力回答，之後台電也會會針對委員關心議題繼續補強說明，爭取環評大會支持。
他表示，目前台電盡全力維持電網穩定，希望協和改建案能夠通過，對台灣、尤其是北台灣供電穩定及早作出貢獻，時間的消耗對台電來講是很大壓力，希望能越快開始做越好。
曾文生還提及，所有台電的環評案通過後，都還是要跟地方政府申請許可，台電保持一樣態度，會跟地方政府溝通跟說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言