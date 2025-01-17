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四接送環評大會 台電曾文生：時間是很大壓力 盼愈快愈好

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部今天審查台電協和電廠改建四接第六次環評，正反雙方劍拔弩張，台電董事長曾文生（右二）出席會議回應反方意見。記者潘俊宏／攝影
環境部今天審查台電協和電廠改建四接第六次環評，正反雙方劍拔弩張，台電董事長曾文生（右二）出席會議回應反方意見。記者潘俊宏／攝影

備受各界關注的協和電廠更新改建計畫（四接）環評案今審查，專案小組初審最後投票作成「兩案並陳送大會」決議。台電董事長曾文生親自出席坐鎮，他在會後受訪時說，將針對環評委員關心議題繼續補強說明，爭取環評大會支持。他也坦言，時間的消耗對台電來講是很大的壓力。

曾文生說，今天初審會議針對港務營運、操船安全、海洋生態三面向作討論，正反兩方各自專家提出意見，台電也就問題全力回答，之後台電也會會針對委員關心議題繼續補強說明，爭取環評大會支持。

他表示，目前台電盡全力維持電網穩定，希望協和改建案能夠通過，對台灣、尤其是北台灣供電穩定及早作出貢獻，時間的消耗對台電來講是很大壓力，希望能越快開始做越好。

曾文生還提及，所有台電的環評案通過後，都還是要跟地方政府申請許可，台電保持一樣態度，會跟地方政府溝通跟說明。

台電 曾文 環評

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