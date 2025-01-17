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四接2案併陳送環評大會討論 台電：持續爭取各界支持

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電示意圖。圖／本報系資料照片
台電示意圖。圖／本報系資料照片

針對17日協和電廠更新改建案環評初審結果，台電表示，還會繼續努力，在後續環評大會審查過程中持續爭取各界支持，希望可以盡速推動協和更新，盼攜手地方政府為北北基區域之電力穩定及地方發展共同努力。

台電還提到，對於四接環評初審結果表達尊重，協和更新計畫自提出以來，台電同仁花了許多時間與準備工作，也與許多專家學者與在地人士深入研究，今日也做出詳盡回應。

台電規劃在基隆興建第四天然氣接收站（四接），提出「協和發電廠更新改建計畫」，環境部今召開第六次環評初審會議，旁聽發言民眾超過50人，會議從早上10點一路開到傍晚6點多，將近九小時。最後在環委建議下，環評初審階段首次動用投票，通過與否二案併陳，提送環評大會討論。

台電表示，環評本是理性討論與專業分析的場合，而開發方案在環評委員及各界的指教下持續精進。協和更新環評自2017年提出，過程中持續接受環評委員指教，以及多次地方溝通廣納基隆在地意見，也與許多專家學者、在地人士共同研究，找出能確保民眾用電權益，同時降低對環境影響的最佳方案。

台電表示，隨著北東電網內機組陸續除役，但同時北北基地區經濟持續發展，因此用電需求持續成長，協和更新計畫具有穩定供電與改善空品的重要公共利益，近期也有許多各界人士表達支持。台電期盼能盡早推動協和更新，也持續努力向社會說明，協和更新計畫有必要性。

台電表示，目前全國北、中、南地區皆加速推動興建燃氣機組，可落實區域供電平衡，並透過燃氣發電排放較低的優點，改善空氣品質。協和電廠推動「以氣換油」，除了滿足北東電網內用戶用電需求，亦可減少96%的空污排放、52%的溫室氣體排放。不論是滿足在地用電需求，或是空品改善、減少碳排，都是在地民眾殷切期盼的。

台電 環評

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