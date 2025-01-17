四接環評燙手山芋丟大會 王醒之批荒謬至極

四接環評初審作成「兩案並陳送大會」決議，守護外木山行動小組召集人王醒之會後發聲明表示，今天的結論並沒有「通過」，委員將燙手山芋丟到大會，顯見仍有討論的空間，毫無實質審查送出初審會的結果，實在荒謬至極，「小組不會撤退，我們大會見」。

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），環境部今天再度召開第6次初審，然而反對四接民眾認為因有委員不克出席應延後再審，加上諸多問題未被釐清，因此不願讓環評進入閉門會議環節，審查因此進入停頓。環委也投票決定本案送環評大會討論。

王醒之說，今天環境部召開協和四接專六審會議，在牽涉到國安、基隆港安全問題都還未回答甚至資訊不全的狀況下，仍強硬進行環評委員投票，在「補正後再審」及「建議通過及建議不開發兩案並陳送大會」兩個選項進行投票，最後以9票比1票，作成「兩案並陳送大會」的決議。

王表示，此案耗時超過6年、歷經六次初審會以及今天9小時的會議，卻得到等於毫無實質審查就送出初審會的結果，守護外木山行動小組認為實在荒謬至極。

王醒之表示，他們選擇挑戰閉門會議不離開，是一種不合作主義，在諸多評估尚未具體進行前，基隆港市的生死就要在這種會議中被決定，至少他們有權利親眼看著他們是如何被決定的。

王醒之指出，今天會議最後九比一的投票結果，十足反映協和四接案的爭議性真的非常高，一反過去環評委員強行通過時習慣用「建議通過」來作為會議結論，今天的結論並沒有「通過」，委員將燙手山芋丟到大會，顯見仍有討論的空間。

守護外木山行動小組呼籲環境部，應做好最高環境行政主管機關的角色，並要求開發單位至少針對以下項重要議題進行完整回應，重新進行範疇界定、基隆港安全、國防與城市安全、基隆市政府開發許可、替代方案評估以及生態專家會議應在環評大會前擇期召開。