四接環評兩案併陳送大會 環團：顯見爭議性高

環境部環評委員今天表決決議四接案兩案併陳送環評大會審查，環團守護外木山行動小組表示，兩案併陳送環評大會審查顯見此案爭議性高，要求開發單位完整回應重要議題。

備受各界關注的協和電廠更新改建計畫（四接）環評案今天審查，因旁聽民眾拒絕離場無法進入閉門會議，10名環委經投票表決，以「兩案併陳（建議通過及不同意開發）」9票決議四接案送環評大會審查。

守護外木山行動小組於會後發布新聞稿指出，此案耗時超過6年、歷經6次初審會以及今天9小時的會議，卻得到等於毫無實質審查送出初審會的結果，認為實在荒謬至極。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，「我們選擇挑戰閉門會議不離開是一種不合作主義」，在諸多評估尚未具體進行前，基隆港市的生死就要在這種會議中被決定，至少「我們有權利親眼看著我們是如何被決定的」。

王醒之也指出，今天會議最後9比1的投票結果，十足反映協和四接案的爭議性真的非常高，一反過去環評委員強行通過時習慣用「建議通過」來作為會議結論，今天的結論並沒有「通過」，環評委員將燙手山芋丟到大會，顯見仍有討論的空間。

守護外木山行動小組也呼籲，環境部應做好最高環境行政主管機關的角色，並要求開發單位至少針對多項重要議題進行完整回應，重新進行範疇界定，包含基隆港安全、國防與城市安全、基隆市政府開發許可、替代方案評估以及生態專家會議應在環評大會前擇期召開。