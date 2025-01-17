罕見！四接環評跳過閉門會送交大會 環境部曝三套走向

協和電廠更新改建案（四接）環評審查，馬拉松討論將近9小時後，因為閉門會議時，旁聽的環團民眾不願離場，最終委員以投票方式通過，兩案併陳大會討論。環境部主秘蔡孟裕透露，下次召開大會會有三種結論，包括通過、不通過及退回小組補正。

初審會議結束後，環境部部長彭啟明突然現身表示，此次會議全程開放給媒體參與，使委員們在公開場合中直接投票表決，決策過程更透明，會議中，10位環評委員針對資料是否充分進行投票，結果一致同意資料足夠以進行評估，投票過程由專業委員獨立完成，未包含政府代表，確保裁決公平且專業。

蔡孟裕補充，本次會議共有55位民眾表達意見，其中46人到場發言，另有9人透過電話連線參與，與會民眾關注的議題包括開發計畫對環境可能造成的影響以及補救措施的充分性，下次大會也會持續保留民眾發表意見的環節，並在現場開放旁聽及發言登記機制。

未來大會是否會開放環團參與閉門會議？蔡孟裕重申，未來仍將維持閉門會議規則，確保開發單位及反對民眾在表述意見後需離場，以利專家深入討論，這套機制運行多年，已被證明有助於提升審查的專業性與效率。

因為此次初審會議跳過委員討論，就將兩案併陳送交大會，對於程序有何影響？蔡孟裕解釋，今天程序已經是實質審查，因為委員都有完整表達意見，委員將會針對疑問部分再去做追問，如果沒有追問，就代表回復符合期待。

蔡孟裕進一步解釋，下次召開大會將有三種情況，第一種，是整個環境影響評估說明書通過審查；第二種則是認為裡面還有部分尚未釐清，或許就會再退回小組，要求補正；第三種則是認為這個開發行為不應該通過。

至於今日環團不願在閉門會議時離席，是否會納入黑名單？蔡孟裕說，希望環團能夠改過來，下次不要再這樣，因為這是大家行之有年的重要機制，而且也是信任的一個機制。

近日彭啟明因小弟說引發熱議，他也特別強調，不是經濟部叫環境部小弟，其實很多立法委員都說環境部是環保署，是環團說的，其實他實際上是很願意當小弟幫忙大家服務，在環境部裡本來就是當小弟，幫忙各司署長。

彭啟明重申，此次環評會議不僅彰顯了機制的透明與專業，也為社會提供了良好的參與範例，在多方努力之下，環評制度將繼續為環境與經濟發展尋求最佳平衡點。