四接環評2案併陳送大會 守護外木山小組：無實質審查 荒謬至極

環境部17日召開協和電廠更新改建案（四接）環評審查歷經9小時馬拉松會議，最後由在場10名委員投票，當中9位同意「建議通過」、「建議認定不應開發」兩案併陳送大會討論。守護外木山行動小組會後指出，牽涉到國安、基隆港安全問題都還未回答，甚至資訊不全的狀況下，環境部仍強硬進行投票，此案耗時超過6年、歷經6次專案小組初審會議，卻得到等於毫無實質審查就送大會的結果，荒謬至極。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，小組選擇挑戰閉門會議不離開，是一種不合作主義，在諸多評估尚未具體進行前，基隆港市的生死就要在會議中被決定，至少人民有權利親眼看著是如何被決定的。

王醒之說，他對閉門會議形式相當不以為然，表面上用獨立性、專業包裝，但資訊不對等就是另一種輾壓跟屠殺。他認為環評制度走到至今30年，環評委員面對各式各樣開發案，該不該對自己言論跟決定負責任相當兩難，但委員帶著自己專業做決定的，往往可能是別人的生死，這些事情終究要面對。

他也說，今天整個過程，就他感覺確實沒有進行討論，他只看到開發單位報告完，現場參與者各自提問，但提問玩之後卻沒機會就不同議題答覆、交叉討論。

對於最後9比1的投票結果，王醒之說不會太意外，但9票投兩案並陳，十足反映協和四接案的爭議性真的非常高，一反過去在中火二期、高雄七接時，環評委員習慣以「建議通過」來作為會議結論，今天的結論並沒有這四個字，而是將燙手山芋丟到大會，顯見仍有討論的空間。

守護外木山行動小組也呼籲環境部，應做好最高環境行政主管機關的角色，要求開發單位至少針對以下項重要議題進行完整回應，包括重新進行範疇界定、基隆港安全、國防與城市安全、基隆市政府開發許可、替代方案評估以及生態專家會議應在環評大會前擇期召開。

王醒之說，今天會議最讓人傷心、最不符合比例原則的國安議題，在多達5800頁環評書沒看到半個回應，開發單位台電今天也自己說無法就國安議題回應，在場的國防部代表卻也只有兩句話，並沒有看到具體評估；他也認為在程序上，基隆市府至今未收到四接3.0方案申請，會是將來很大的隱憂，恐怕延伸為政治問題。

他也批評，小組之前不斷要求應做政策環評，經濟部一直躲在環評法縫隙中，讓他感慨此為「能源極權、台電治國」，基隆港港型、國安破洞風險都是由台電來決定，經濟部、行政院該負的政治責任為何？

基隆市議員陳冠羽則說，基隆市長謝國樑、局長處長因有行程先行離去，所以會議到最後沒有聽到基隆市府任何發言跟掙扎，而掌握立院多數的在野黨，今天也僅有兩名立委出現聲援，讓他相當難過、感慨，他也提醒基隆市府再不面對，五月可能召開環評大會就過關了，基隆人只能繼續吸一百年的空汙。